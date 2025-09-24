Navratri 4rd Day: नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें देवी कुष्मांडा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ

Maa kushmanda Devi Arti: नवरात्रि के चौथे दिन विधि-विधान से मां कुष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाती है. मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की उपासना से घर में सुख-समृद्धि व उन्नति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा विधि, प्रिय भोग, शुभ रंग, मंत्र और आरती...

Navratri 4th day 2025, Maa kushmanda Devi Puja Vidhi : नवरात्रि के चौथे दिन विधि-विधान से मां कुष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाती है. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, मां कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में वास करती हैं, मां के शरीर की कांति भी सूर्य के समान तेज है. मान्यता है कि मां के तेज व प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं. मां कुष्मांडा की पूजा करने से रोग, शोक व कष्ट दूर होते हैं और धन, यश व आय में वृद्धि होती है. मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की उपासना से घर में सुख-समृद्धि व उन्नति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा विधि, प्रिय भोग, शुभ रंग, मंत्र और आरती(Kushmanda Devi Arti).

मां कुष्मांडा की पूजा विधि

इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें और इसके बाद मां कुष्मांडा का ध्यान करते हुए मां दुर्गा को धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, फल, श्रृंगार का सामान व मिठाई आदि अर्पित करें. इसके बाद माता रानी को भोग लगाएं और अंत में मां की आरती उतारें और मंत्रों का जाप करें.

प्रिय भोग: मां कुष्मांडा का प्रिय भोग मालपुआ है. मां को दही व हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है.

प्रिय फूल: मां कुष्मांडा को लाल रंग के फूल प्रिय हैं, इसमें लाल कमल, लाल गुड़हल और गेंदे का फूल शामिल है.

शुभ रंग: नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग हरा माना जाता है, मां कुष्मांडा को हरा रंग अतिप्रिय है.

क्या है मां कुष्मांडा का मंत्र:

मां कुष्मांडा का मंत्र (मंत्र): ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः॥

मां कुष्मांडा का बीज मंत्र: ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः

मां कुष्मांडा का स्तुति मंत्र:

या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डा रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

मां कुष्मांडा की आरती-

कुष्मांडा जय जग सुखदानी।

मुझ पर दया करो महारानी॥

पिगंला ज्वालामुखी निराली।

शाकंबरी माँ भोली भाली॥लाखों नाम निराले तेरे ।

भक्त कई मतवाले तेरे॥

भीमा पर्वत पर है डेरा।

स्वीकारो प्रणाम ये मेरा॥

सबकी सुनती हो जगदंबे।

सुख पहुँचती हो माँ अंबे॥

तेरे दर्शन का मैं प्यासा।

पूर्ण कर दो मेरी आशा॥

माँ के मन में ममता भारी।

क्यों ना सुनेगी अरज हमारी॥

तेरे दर पर किया है डेरा।

दूर करो माँ संकट मेरा॥

मेरे कारज पूरे कर दो।

मेरे तुम भंडारे भर दो॥

तेरा दास तुझे ही ध्याए।

भक्त तेरे दर शीश झुकाए॥

