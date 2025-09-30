Add DNA as a Preferred Source
स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट

1 अक्टूबर से बदल रहे हैं ये 5 अहम नियम, आम जनता पर होगा सीधा असर

प्यार में बहुत ही वफादार होते हैं इन 3 राशियों के लोग, कभी नहीं दुखाते अपने लाइफ पार्टनर का दिल

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का दिमाग शार्प और दिल होता है सॉफ्ट, करियर गोल्स रखते हैं एकदम फिक्स

पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके के बाद भीषण गोलीबारी, 10 की मौत कई घायल

यह है नवमी से लेकर विजयदशमी पर पूजा अर्चना करने के शुभ मुहूर्त, जानें रावण दहन का समय

भाजपा और पीएम मोदी को बिहार में कैसे मिलेगा DBT के जरिये 'डायरेक्ट बेनिफिट'?

Heart Attack आने से पहले ही चल जाएगा पता, हर किसी को जरूर करा लेना चाहिए ये टेस्ट

Dussehra 2025: क्यों मनाया जाता है दशहरा, जानें इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व

Indigo Flight Bomb Threat: मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो विमान को मिली बम की धमकी, दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

धर्म

यह है नवमी से लेकर विजयदशमी पर पूजा अर्चना करने के शुभ मुहूर्त, जानें रावण दहन का समय

महा नवमी बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. वहीं दोनों दिन शुभ मुहूर्त में भक्त कन्या पूजन और हवन करेंगे. इसके अगले दिन यानी 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा पूजन के साथ ही रावण दहन किया जाएगा.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 30, 2025, 01:03 PM IST

यह है नवमी से लेकर विजयदशमी पर पूजा अर्चना करने के शुभ मुहूर्त, जानें रावण दहन का समय
हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बड़ा महत्व है. इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इसके साथ ही अष्टमी और नवमी पर कन्याओं का पूजन और उन्हें भोग प्रसाद खिलाया जाता है. इसके अगले दिन दशहरा मनाया जाता है. इस बार दुर्गा अष्टमी मंगलवार, 30 सितंबर को और महा नवमी बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. वहीं दोनों दिन शुभ मुहूर्त में भक्त कन्या पूजन और हवन करेंगे. इसके अगले दिन यानी 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा पूजन के साथ ही रावण दहन किया जाएगा. 

इसके बाद दशहरा विजयादशमी 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन लोग अभिजीत मुहूर्त के दौरान हथियारों और देवी अपराजिता की पूजा करते हैं, और प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद शाम का समय के दौरान रावण दहन किया जाता है.

30 सितंबर दुर्गा अष्टमी 2025 मुहूर्त

अष्टमी प्रारंभ: 29 सितंबर, शाम 4:31 बजे
अष्टमी समाप्त: 30 सितंबर, शाम 6:06 बजे
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 4:37 बजे से प्रातः 5:25 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:47 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:10 बजे से दोपहर 2:58 बजे तक
संधि पूजा: शाम 5:42 - शाम 6:30 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:08 बजे - शाम 6:32 बजे
निशिथ काल: 11:47 अपराह्न - 12:35 पूर्वाह्न

1 अक्टूबर दुर्गा नवमी 2025 मुहूर्त

नवमी आरंभ: 30 सितंबर, शाम 6:06 बजे
नवमी समाप्त: 1 अक्टूबर, शाम 7:01 बजे
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 4:37 - प्रातः 5:26
अमृत ​​चौघड़िया: सुबह 7:43 बजे - सुबह 9:12 बजे
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:10 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:09 बजे से दोपहर 2:57 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:07 बजे - शाम 6:31 बजे
शुभ चौघड़िया: शाम 7:38 बजे से रात 9:09 बजे तक
निशीथ काल: 11:46 अपराह्न 12:35 पूर्वाह्न

2 अक्टूबर दशहरा (विजयादशमी) 2025 मुहूर्त

दशमी आरंभ: 1 अक्टूबर, शाम 7:01 बजे
दशमी समाप्त: 2 अक्टूबर, शाम 7:10 बजे
शुभ चौघड़िया: प्रातः 6:15 बजे से प्रातः 7:43 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:06 - शाम 6:30 बजे तक
रावण दहन: प्रदोष काल के दौरान (सूर्यास्त के बाद)

इन समयों के साथ, भक्तगण सबसे शुभ मुहूर्त पर अपनी पूजा, कन्या भोज और अनुष्ठान कर सकते हैं, जिससे देवी दुर्गा का आशीर्वाद सुनिश्चित होगा और दशहरा पर बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाया जा सकेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

