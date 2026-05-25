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Nautapa 2026: नौतपा में सूर्यदेव बरसाएंगे आग, इन 9 दिनों में जरूर करें 4 चीजों का दान, हर समस्या से मिलेगा छुटकारा

धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, नौतपा के समय किया गया दान बहुत फलप्रदान करता है. नौतपा में खासकर कुछ चीजों का दान विशेष होता है.

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Nitin Sharma

Updated : May 25, 2026, 06:29 AM IST

Nautapa 2026: नौतपा में सूर्यदेव बरसाएंगे आग, इन 9 दिनों में जरूर करें 4 चीजों का दान, हर समस्या से मिलेगा छुटकारा

Nautapa On Donate These Things

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में नौतपा को बहुत ही विशेष माना गया है. यह वह समय है, जिसमें सूर्यदेव नौ दिनों तक आग बरासाते हैं. क्योंकि सूर्यदेव अपनी पूरी ऊर्जा के साथ होते हैं. सूर्यदेव की इस ऊर्जा को धरती आसानी झेल नहीं पाती. यहां का तापमान बहुत हाई हो जाता है. ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर ही नौतपा की शुरुआत होती है. इस साल सूर्यदेव का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश 25 मई 2026 को हो रहा है. ऐसे में नौतपा की शुरुआत होकर यह 9 दिन 2 जून 2026 तक रहेगा. वहीं मान्यता है कि नौतपा जितना मुश्किल और लंबा रहेगा. मानसून भी उतना ही अच्छा रहेगा. 

नौतपा में दान में जरूर करें दान

धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, नौतपा के समय किया गया दान बहुत फलप्रदान करता है. नौतपा में खासकर कुछ चीजों का दान विशेष होता है. इन चीजों के दान करने से सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त होती है. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. इससे जीवन में सफलता, सुख और शांति की प्राप्ति होती है. पितरों का अशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं कि नौतपा में किन चीजों का दान करना शुभ होता है.

खरबूजे का दान

गर्मियों का फल खरबूजे का एकादशी से लेकर नौतपा के बीच का दान बेहद लाभकारी होता है. इस फल में पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसका सेवन बेहद लाभकारी होता है. खरबूजे का दान करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है. जीवन में सकारात्मकता आती है.

पानी का दान

नौतपा के समय में भारीभरकम गर्मी पड़ती है. इसमें मानव से लेकर जीव जन्तुओं का भी गल सूख जाता है. ऐसे में समय में जल का दान बेहद शुभ होता है. इससे कष्ट कम होते हैं. व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है. ग्रहों के राजा सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है. 

गेहूं या चावल का दान

नौतपा के समय 9 दिनों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को गेहूं और चावल का दान देना बहुत ही शुभ होता है. वैसे तो अन्नदान किसी भी समय पर देना सर्वोपरी दान होता है, लेकिन नौतपा के बीच इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है. इससे दान करने वाले को कभी भी अन्न की कमी नहीं झेलनी पड़ती. इसके साथ ही पितृर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है.

पंखे का दान

नौतपा के बीच गर्मी से राहत दिलाने वाली चीजों का दान करना बेहद शुभ होता है. इस दौरान मंदिर, गरीब या किसी भी जरूरतमंदों को पंखों का दान करना चाहिए. इससे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का नाश होता है. जीवन में सुख समृद्धि आएगी. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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