नृसिंह जयंती पर जरूर करें इस प्रभावशाली मंत्र का जाप, भगवान नरसिंह की कृपा से भय शत्रु और कंगाली से मिलेगी मुक्ति 

इस बार नृसिंह जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करने के साथ ही इन मंत्रों का जाप करने मात्र से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाएंगे.

सनातन धर्म में वैशाख माह का बड़ा महत्व है. इस माह में कई ऐसे व्रत और त्योहार आते हैं. इन्हीं में जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की जयंती शामिल है. इस साल भगवान विष्णु की जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी. भगवान नरसिंह का शरीर आधा सिंह यानी शेर और आधा मनुष्य था. नरसिंग अवतार की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है. भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करने से बड़े से बड़े संकट, भय और शत्रुओं का नाश होता है. आइए जानते हैं नरसिंह जयंती पर मंत्र और जाप करने के नियम और लाभ...

भगवान नरसिंह का शक्तिशाली मंत्र

भगवान नरसिंह का उग्र, लेकिन कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है. इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को भय, शत्रु, अकाल मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है. इन सभी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है. आइए जानते हैं मंत्र जाप करने वाले साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है.

“ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्.

नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्..”

लक्ष्मी सहित नरसिंह

यह मंत्र भक्त को आर्थिक स्थिरता देता है और पारिवारिक सुख को बढ़ाता है.

मंत्र है

"ॐ श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः"

संकटमोचन नरसिंह मंत्र

यह मंत्र अति शक्तिशाली है जिसके जाप से व्यक्ति को रोग, भय और बाधाओं से छुटकारा मिलता है.

मंत्र है.

"ध्याये न्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम्.

अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्.."

बाधा नाशक नरसिंह मंत्र

यह मंत्र बड़ी से बड़ी बाधाओं का अंत करता है.

मंत्र है-

“ॐ नृम मलोल नरसिंहाय पूरय-पूरय”

नरसिंह गायत्री मंत्र

यह मंत्र भक्त की बुद्धि बढ़ाता है. इस मंत्र का जाप करने वाले भक्त को साहस और सुरक्षा प्राप्त होती है.

मंत्र है-

“ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि.

तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्..”

नरसिंह बीज मंत्र

यह मंत्र अति प्रभावशाली है जिसके जाप से भक्त को त्वरित लाभ होता है. सुरक्षा कवच के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं.

मंत्र है

“ॐ क्ष्रौं नमः”

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से