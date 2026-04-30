Narasimha Jayanti 2026: आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम

इस साल की नृसिंह जयंती पर विशेष संयोग बन रहे हैं. पंचांग के अनुसार, इस दिन रवि योग और गुरुवार का अद्भुत संयोग बन रहा है. शास्त्रों के अनुसार, नृसिंह भगवान विष्णु के अवतार हैं और गुरुवार भगवान विष्णु का ही दिन होता है.

हर साल नृसिंह जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. इस साल यह जयंती 30 अप्रैल 2026 यानी आज मनाई जाएगी. इसी दिन भगवान विष्णु ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए अपने चौथा नृसिंह अवतार लेकर लिया था. यही वजह है कि नृसिंह जयंती पर भगवान विष्णु के इस अवतार की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन पूजा अर्चना से भय और शत्रुओं का नाश होता है. वहीं इस बार नृसिंह जयंती पर विशेष संयोग बन रहे हैं, जो बेहद फलदायक हैं. इनमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं कौन कौन से शुभ संयोग हैं और इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए...

यह है नृसिंह जयंती का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि मनाई जाती है. इस तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल को शाम 7 बजकर 51 मिनट से हुई है और समाप्ति 30 अप्रैल को रात 9 बजकर 12 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए नृसिंह जयंती 30 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. नृसिंह जयंती पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 4 बजकर 35 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.

इस जयंती पर बन रहे ये शुभ संयोग

इस साल की नृसिंह जयंती पर विशेष संयोग बन रहे हैं. पंचांग के अनुसार, इस दिन रवि योग और गुरुवार का अद्भुत संयोग बन रहा है. शास्त्रों के अनुसार, नृसिंह भगवान विष्णु के अवतार हैं और गुरुवार भगवान विष्णु का ही दिन होता है. इसके अलावा इस दिन रवियोग का भी अद्भुत संयोग बन रहा है. इस योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है. ऐसे में इन शुभ योगों नृसिंह जयंती की पूजा करने से कई गुना फल प्राप्त होता है.

नृसिंह जयंती पर जरूर करें ये काम

नृसिंह जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद पीले या केसरिया कपड़े धारण करें. इसके बाद भगवान ​नृसिंह की पूजा अर्चना करें. उन्हें फल फूल अर्पित करने के साथ ही गुड़ या सत्तू का भोग लगाएं और दान करें. इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के सभी काम बन जाते हैं. वहीं इस दिन गलती से भी उग्र न हो. शांत रहें. किसी पर क्रोध या कलेश न करें. प्याज, लहसुन या मांसाहार का भोजन न करें.

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