Letter Horoscope: नाम के पहले अक्षर में छुपा है पर्सनैलिटी से लेकर नेचर तक सीक्रेट, बिना कुंडली पढ़ें जानें ये सच 

क्या आपको पता है आपके नाम के पहले अक्षर का असर भी आपकी पर्सानाल्टी, नेचर और फ्यूचर पर होता है. चलिए आज आपको ए से डी तक के नाम से जुड़ी रोचक बा तें बताएं

डीएनए हिंदीः शेक्सीपियर (Shakespeare) ने भले ही कहा था कि नाम में क्या रखा (Whats in Name) है, लेकिन आपके नाम में आपकी कुंडली छुपी (Horoscope Hide in Name) हुई है. असल में जातक के व्यक्तित्व विकास (Personality), भविष्य (Future) और स्वभाव (Nature) पर केवल ग्रह-नक्षत्र (Grah-Nashatra) और आपकी कुंडली का ही नहीं, नाम के पहले अक्षर (First Letters of Your Name) का भी प्रभाव पड़ता है. नाम का पहला अक्षर भाग्य और स्वभाव निर्धारित करता है (First Letter of Name Determines Fate and Temperament). आपका नाम आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है.

ज्योतिष में भी माना गया है कि आपके नाम के पहले अक्षर में आपके व्यक्तित्व के लक्षणों के दिलचस्प रहस्य छिपे हैं. जैसे शरीर के अंग आपके व्यक्तित्व को प्रकट कर सकते हैं, वैसे ही आपका नाम भी आपके वास्तविक व्यक्तित्व लक्षणों को प्रकट कर सकता है. तो चलिए जानें कि नाम के पहला अक्षर आपके बारे में क्या-क्या बताता है.

एक अक्षर का नाम व्यक्तित्व (A Letter Name Personality)

यदि आपका नाम A अक्षर से शुरू होता है, तो आप महत्वाकांक्षी, साहसी, आत्मविश्वासी और दृढ़निश्चयी हैं. आप मामलों में व्यावहारिक होना पसंद करते हैं, लेकिन कभी-कभी आपका तार्किक होना ही आपके रिश्तों के लिए हानिकारक हो सकता है. आप नेतृत्व के पदों पर रहना पसंद करते हैं. आप अपनी शर्तों पर चीजें पसंद करते हैं. आप गो-गेटर हैं. आप रोमांटिक हैं लेकिन आपको सीधी बातें पसंद हैं. आपको बुद्धिमत्ता और ऐसी चीजें पसंद हैं जो आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करने में मदद करती हैं. जब तक आप किसी के साथ गहराई से प्यार नहीं करते तब तक आप कट्टर रोमांटिक नहीं हैं. फ्लर्ट करते नहीं दिखेंगे. आप वफादार हैं और अपने रिश्तों को महत्व देते हैं. आप केवल प्रशंसा के शब्द कहने के बजाय अपने साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना पसंद करते हैं. हालांकि आप थोड़े अहंकारी भी होते हैं.

बी अक्षर का नाम व्यक्तित्व (B Letter Name Personality)

यदि आपका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, तो आपके व्यक्तित्व लक्षण बताते हैं कि आप एक निजी व्यक्ति हैं. आप अपनी भावनाओं को काबू में रखना पसंद करते हैं. आप शांत हो जाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं जैसे यह आता है. लाड़ प्यार करना और आलीशान जीवन जीना आपको पसंद है. आप नई चीजों, नई जगहों का अनुभव करना और नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं. आप समाजीकरण और कठिन सामाजिक परिस्थितियों से निपटने में भी अच्छे हैं. आपने अत्यधिक विकसित आत्म-नियंत्रण किया है. आपकी प्रेम भाषा उपहारों का आदान-प्रदान है. अपनों की ख़्वाहिशों को पूरा कर उन्हें लाड़-प्यार करने से आपको ख़ुशी मिलती है. आप लोगों के प्रबंधन में भी अच्छे हो सकते हैं.



सी अक्षर का नाम व्यक्तित्व (C Letter Name Personality)

यदि आपका नाम C अक्षर से शुरू होता है, तो आपके व्यक्तित्व के लक्षण बताते हैं कि आप अत्यधिक ऊर्जावान और लोगों को प्रेरित करने में अच्छे हैं. लोगों को अपनी बात मनवाने में आपमें अच्छा कौशल है. आप में से कई लोग अच्छे प्रेरक वक्ता होते हैं. आप अपने विचारों और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में निपुण हैं. आपके पास अच्छा संचार कौशल है. आप बहुमुखी और अनुकूलनीय हैं. आपको पता है कि कब क्या कहना है और क्या कहना है. आप आमतौर पर मिलनसार और स्नेही व्यक्ति हैं. आप हर चीज से ऊपर वफादारी को महत्व देते हैं. आप ऐसे रिश्तों और दोस्ती में रहना पसंद करते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृत महसूस करते हैं. क्रोध के मामले में, आप शायद ही कभी अपना आपा खोते हैं. हालांकि, अगर बुरी तरह से चोट लगी है, तो आप शिकायत रख सकते हैं.

डी अक्षर का नाम व्यक्तित्व (D Letter Name Personality)

यदि आपका नाम D अक्षर से शुरू होता है, तो आपके व्यक्तित्व के लक्षण बताते हैं कि आप एक अनुशासित जीवन जीते हैं. आप अपने आस-पास के लोगों को समान अनुशासित जीवन का पालन करना और नियमों के भीतर रहना पसंद करते हैं. आपके पास महान व्यापार कौशल है. हालांकि आप थोड़े अहंकारी हो सकते हैं, भले ही आप इसे सतही तौर पर न दिखाएं. आप यथार्थवादी व्यक्ति हैं जो सपनों को हकीकत में बदलना पसंद करते हैं. कुछ पाने के लिए आपका दृढ़ संकल्प स्तर छत से उतर गया है. यदि आपने किसी चीज़ के बारे में अपना मन बना लिया है तो आप कुछ भी नहीं रोकेंगे. आप आमतौर पर एक प्रखर और भावुक प्रेमी होते हैं. मित्रता में, यदि आपका कोई मित्र संकट में है, तो आप सीधे उसके साथ जुड़ जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

