P, S और A से शुरू होता है नाम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, ऐसे लड़को को मिलती है अपार धन-दौलत

Lucky Name Astrology: व्यक्ति की कुंडली ही नहीं बल्कि नाम के पहले अक्षर से भी उसके बारे काफी कुछ जान सकते हैं.

डीएनए हिंदीः ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. व्यक्ति के नाम के अक्षर (Name Astrology) से उसकी राशि का पता कर उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं. बता दें कि, व्यक्ति के नाम (Name Astrology) से उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं. वैसे तो व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जन्मतिथि के आधार पर कुंडली से जानकारी मिलती है. हालांकि व्यक्ति की कुंडली न होने पर नाम के पहले अक्षर से भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, भविष्य और स्वभाव (Lucky People Name Astrology) के बारे में जान सकते हैं. आज हम आपको ऐसे ही कुछ नामाक्षर के लड़कों के बारे में बताने वाले हैं जो धन-दौलत के मामले में बहुत ही भाग्यशाली होते हैं.

A नाम अक्षर वाले लड़के (A Name Astrology)

जिन लड़को का नाम A से शुरू होता है उन्हें हमेशा भाग्य का साथ मिलता है. इन्हें लग्जरी लाइफ जीना पसंद होता है. ये ऐसा करते भी हैं लेकिन कई बार इन्हें जीवन में सुखों के साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है. इनकी लवलाइफ भी अच्छी होती है. यह किसी चीज को पाने के लिए ठान लें तो उसे हासिल करके ही मानते हैं. इन्हें ससुराल पक्ष से भी पूरा सहयोग मिलता है.

वास्तु के इन उपायों को करने से मानसिक तनाव से मिलेगी छुट्टी, जीवन में सुख-शांति का होगा आगमन

P नाम अक्षर वाले लड़के (P Name Astrology)

ऐसे लड़के जिनका नाम P से शुरू होता है वह परिवार वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली होते हैं. यह धनवान होते हैं और लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं. ऐसे लड़के मेहनती भी होते हैं. यह सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. हमेशा पूरी लग्न के साथ काम करते हैं.

S नाम अक्षर वाले लड़के (S Name Astrology)

इन लड़को की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है. इन्हें जीवन में सभी सुख मिलते हैं. हालांकि उतार-चढ़ाव के कारण कई बार इन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे लड़के खाने-पीने और घूमने के शौकीन होते हैं. इन्हें अपने पार्टनर से पूरा सहयोग मिलता है. यह अपनी पत्नी के लिए भी लकी साबित होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.