Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

गुजरात के पंचमहल में बड़ा हादसा, पावागढ़ शक्तिपीठ में रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न

Childhood Cancer Risk: लड़के या लड़कियों को? जानें बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न

SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न

Homeधर्म

धर्म

Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

पंचक आज शुरू हो गया है और 10 सितंबर की शाम तक ये रहेगा. इस बार इसे मृत्युंचक कहा जा रहा है. चलिए जानें पंचक में क्या करने से बचाना होगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 06, 2025, 07:06 PM IST

Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम तक रहना होगा सावधान

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

 आज यानी 6 सितंबर 2025 को सुबह 11:21 बजे पंचक शुरू हो गया है और 10 सितंबर को शाम 04:03 बजे समाप्त होगा. चूँकि यह मृत्यु का पंचक है, इसलिए इसे बहुत अशुभ माना जाता है. इसलिए इस दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है. आइए जानें कि क्या पंचक के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए.

पंचक में कौन से काम नहीं करने चाहिए 

  1. मृत्यु काल में मकान, भवन या किसी अन्य प्रकार के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए.
  2. मृत्युपंचक के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं.
  3. इस अवधि के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा से बचना चाहिए.
  4.  पंचम भाव के दौरान नया व्यवसाय, नौकरी या बड़ा वित्तीय निवेश शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान काम में असफलता की संभावना बढ़ जाती है.
  5. इस राशि के लोग न देखें चंद्रग्रहण, अप्रत्याशित रूप से घटित होने का डर, आएगी परेशानी
  6. मृत पंचक के दौरान लकड़ी काटना, लकड़ी का फर्नीचर खरीदना या लकड़ी से संबंधित कोई भी काम करना अशुभ माना जाता है.
  7.  इस अवधि के दौरान नया बिस्तर, सोफा या खाट बनवाना भी अशुभ होता है.
  8. मृत्यु तिमाही के दौरान बड़ी मशीनें, वाहन या मशीनरी खरीदने से बचें.

मृत्यु काल में किये जाने वाले उपाय  
पंचक के दौरान गरीबों को अनाज, कपड़े या पैसे का दान करें. इस दौरान हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth
आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth
ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न
SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत
यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE