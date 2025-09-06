Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

पंचक आज शुरू हो गया है और 10 सितंबर की शाम तक ये रहेगा. इस बार इसे मृत्युंचक कहा जा रहा है. चलिए जानें पंचक में क्या करने से बचाना होगा.

आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम तक रहना होगा सावधान

आज यानी 6 सितंबर 2025 को सुबह 11:21 बजे पंचक शुरू हो गया है और 10 सितंबर को शाम 04:03 बजे समाप्त होगा. चूँकि यह मृत्यु का पंचक है, इसलिए इसे बहुत अशुभ माना जाता है. इसलिए इस दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है. आइए जानें कि क्या पंचक के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए.

पंचक में कौन से काम नहीं करने चाहिए

मृत्यु काल में मकान, भवन या किसी अन्य प्रकार के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए. मृत्युपंचक के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. इस अवधि के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा से बचना चाहिए. पंचम भाव के दौरान नया व्यवसाय, नौकरी या बड़ा वित्तीय निवेश शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान काम में असफलता की संभावना बढ़ जाती है. इस राशि के लोग न देखें चंद्रग्रहण, अप्रत्याशित रूप से घटित होने का डर, आएगी परेशानी मृत पंचक के दौरान लकड़ी काटना, लकड़ी का फर्नीचर खरीदना या लकड़ी से संबंधित कोई भी काम करना अशुभ माना जाता है. इस अवधि के दौरान नया बिस्तर, सोफा या खाट बनवाना भी अशुभ होता है. मृत्यु तिमाही के दौरान बड़ी मशीनें, वाहन या मशीनरी खरीदने से बचें.

मृत्यु काल में किये जाने वाले उपाय

पंचक के दौरान गरीबों को अनाज, कपड़े या पैसे का दान करें. इस दौरान हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें.