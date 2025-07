पैसा आता तो है पर टिकता नहीं? कहीं आप 'धन-संकट' दिशा में तो नहीं करते काम? वास्तु इसे गंभीर हानि दोष माना गया है

धन प्राप्ति के लिए वास्तु टिप्स: अगर आपको लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो सिर्फ़ विशेषज्ञ की सलाह लेने या आय का स्रोत ढूँढ़ने से काम नहीं चलेगा. एक बार अपने घर या ऑफिस की दिशा देख ली है, तो उस पर भी गौर ज़रूर करें. कभी-कभी समाधान हमारे आस-पास ही होता है, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है.

Direction of 'Dhan-Sankat' in the house? : क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कड़ी मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं टिकता, सफलता हाथ से निकल जाती है या हर बार निवेश डूब जाता है, तो शायद इसकी वजह सिर्फ मेहनत या समय नहीं बल्कि आपके घर या ऑफिस की एक खास दिशा है.

कई बार हम कितना भी ध्यान दें, पैसा नहीं टिकता. तो ऐसे समय में अपने आस-पास की दिशा पर गौर करें, खासकर उस दिशा पर जिसे वास्तु में धन-संकट की दिशा कहा जाता है. यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो स्थान की ऊर्जा को मैनेज करती है. आइए जानें कौन सी दिशा आपके आर्थिक नुकसान का सबसे बड़ा कारण बन सकती है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण-दक्षिण पश्चिम यानी निपटान की दिशा कहा जाता है. इस दिशा का हमारे धन, संपत्ति और वित्तीय स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ता है. इस दिशा का काम उन चीज़ों को बाहर निकालना या यहाँ आने वाली चीज़ों को बाहर निकालना है जो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं हैं. अगर आपके पैसे, फ़ाइलें, बैंक के कागज़ात या आपकी तस्वीर इस दिशा में रखी हैं, तो हो सकता है कि वह ऊर्जा बार-बार बाहर जा रही हो.



क्या निदान है?

इस दिशा को पूरी तरह से साफ़ और खाली रखें.

यहां कोई भी महत्वपूर्ण कागजात, पैसा या फोटो न रखें.

सुनिश्चित करें कि इस दिशा में शौचालय या स्टोर रूम हो - क्योंकि यह निपटान के लिए एकदम उपयुक्त है.

यदि आपको इस दिशा में कुछ रखना ही है तो वहां काले या भूरे रंग की चीजें रखें, जो इस दिशा की ऊर्जा को संतुलित करती हैं.

ध्यान रहे, इस दिशा में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए, विशेषकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तो बिल्कुल भी न बैठें.

परिणाम क्या होगा?

जैसे ही आप इस दिशा को सही ढंग से अपनाएंगे, आपको धीरे-धीरे अंतर दिखने लगेगा.

आपके घर में पैसा टिकने लगेगा. नुकसान रुक जायेगा. मन शांत हो जाएगा.आपको काम के प्रति अच्छा महसूस होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात - आप अनावश्यक भागदौड़ से बच जाएंगे.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

