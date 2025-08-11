Twitter
भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें लौंग के ये सरल उपाय प्रसन्न होंगे महादेव, चुटकियों में मिट जाएंगे दुख-दर्द

इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

Sanju Samson के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक, RR ने दिया बड़ा अपडेट

'शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं डाला', चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सबूत को झूठा करार दिया, मांगा जवाब

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें

Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें लौंग के ये सरल उपाय प्रसन्न होंगे महादेव, चुटकियों में मिट जाएंगे दुख-दर्द

Somwar Ke Din Laung ke Upay: सोमवार का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खास होता है. आप इस दिन कुछ खास उपायों को करके उन्हें प्रसन्न कर जीवन में सुख-शांति प्राप्त कर सकते हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 11, 2025, 06:16 AM IST

Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें लौंग के ये सरल उपाय प्रसन्न होंगे महादेव, चुटकियों में मिट जाएंगे दुख-दर्द

Somwar Ke Upay

Monday Astrological Remedy: आप लंबे समय से दुखों का सामना कर रहे हैं और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो भगवान शिव को प्रसन्न कर इनसे छुटकारा पा सकते हैं. सोमवार का दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए खास होता है. आप सोमवार के दिन इन उपायों को करके लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को खत्म कर सकते हैं. चलिए आपको सोमवार के दिन लौंग के इन उपायों के बारे में बताते हैं.

सोमवार को करें लौंग का उपाय

सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें. इसके बाद दो लौंग हाथ में लेकर भोलेनाथ को अपनी इच्छा व्यक्त करें. ऐसा करने के बाद लौंग को शिवलिंग पर अर्पित कर दें. ऐसी करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी. 

इन 4 महीने में जन्मे वहां से सोचते हैं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, लीक से हटकर करते हैं काम

इच्छा पूर्ति के लिए

मनोकामना पूर्ति के लिए आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें. इसके बाद दो लौंग, पांच सुपारी, इलायची का पत्ता चढ़ाएं. इस उपाय को करते समय मन में इच्छाओं को दोहराएं. इस विधि से शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.

आर्थिक लाभ के लिए

आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसा शनि दोष के कारण हो सकता है. इससे छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और विधि पूर्वक पूजा करें. शिवलिंग पर जल, दूध और फल फूल अर्पित करें. इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है. शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से शनि दोष दूर होता है और आर्थिक संकट खत्म होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

