Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें लौंग के ये सरल उपाय प्रसन्न होंगे महादेव, चुटकियों में मिट जाएंगे दुख-दर्द

Somwar Ke Din Laung ke Upay: सोमवार का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खास होता है. आप इस दिन कुछ खास उपायों को करके उन्हें प्रसन्न कर जीवन में सुख-शांति प्राप्त कर सकते हैं.

Monday Astrological Remedy: आप लंबे समय से दुखों का सामना कर रहे हैं और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो भगवान शिव को प्रसन्न कर इनसे छुटकारा पा सकते हैं. सोमवार का दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए खास होता है. आप सोमवार के दिन इन उपायों को करके लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को खत्म कर सकते हैं. चलिए आपको सोमवार के दिन लौंग के इन उपायों के बारे में बताते हैं.

सोमवार को करें लौंग का उपाय

सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें. इसके बाद दो लौंग हाथ में लेकर भोलेनाथ को अपनी इच्छा व्यक्त करें. ऐसा करने के बाद लौंग को शिवलिंग पर अर्पित कर दें. ऐसी करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी.

इच्छा पूर्ति के लिए

मनोकामना पूर्ति के लिए आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें. इसके बाद दो लौंग, पांच सुपारी, इलायची का पत्ता चढ़ाएं. इस उपाय को करते समय मन में इच्छाओं को दोहराएं. इस विधि से शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.

आर्थिक लाभ के लिए

आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसा शनि दोष के कारण हो सकता है. इससे छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और विधि पूर्वक पूजा करें. शिवलिंग पर जल, दूध और फल फूल अर्पित करें. इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है. शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से शनि दोष दूर होता है और आर्थिक संकट खत्म होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

