ब्रेकिंग न्यूज़

असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकी उमर को लेकर कहा- उमर ने जो किया, वो जुर्म है! | आतंकी उमर पर ओवैसी का बयान कहा- ऐसी हरकतें इस्लाम में हराम है

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय

डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

धर्म

धर्म

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ

लोग अक्सर किसी व्यक्ति के चेहरे और हाव-भाव देखकर उसके स्वभाव का अंदाज़ा लगा लेते हैं. इसके अलावा, राशियों के अनुसार भी व्यक्ति कैसा है, यह जानने में काफ़ी मदद मिलती है.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 19, 2025, 04:37 PM IST

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति का चेहरा उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है. सामुद्रिक शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो व्यक्ति के शरीर की बनावट, चेहरे के हाव-भाव, निशान, तिल, आंखें, होंठ, हाथ और पैर के आधार पर उसके गुणों और अवगुणों का निर्धारण करता है. आमतौर पर लोग होंठ पर तिल को सुंदरता की निशानी मानते हैं, लेकिन असल में सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि होंठ पर तिल व्यक्ति की भावनाओं, व्यवहार, विचारों और व्यक्तित्व के बारे में कई संकेत देता है. खासकर लड़कियों के होंठ पर तिल के गहरा अर्थ है. तिल के स्थान से स्वभाव, भाग्य और रिश्तों की गुणवत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है...

होंठ के तिल का सामुद्रिक महत्व

चेहरे के किस हिस्से पर तिल है, यह देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षणों को समझा जा सकता है. चूंकि होंठ बोलने और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए होंठों पर छोटे-छोटे तिल भी बड़े मायने रखते हैं.

ऊपरी होंठ के दाहिनी ओर तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, ऊपरी होंठ के दाहिनी ओर तिल वाली महिलाएं वैवाहिक जीवन में बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं. इन्हें अपने जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलता है. इन्हें अपने पति का प्यार, सम्मान और विश्वास प्राप्त होता है. ये गृहस्थ जीवन में निस्वार्थ भाव से काम करती हैं. पुरुषों की बात करें तो ऊपरी होंठ के दाहिनी ओर तिल वाला व्यक्ति थोड़ा रूखा स्वभाव का माना जा सकता है, लेकिन ये अपने दिल के करीबियों का ख़ास ख्याल रखने वाला होता है. ये रिश्ते निभाने में बेहद वफ़ादार होता है.

ऊपरी होंठ के बाईं ओर तिल

यदि इस क्षेत्र में तिल पाया जाता है, तो इसे अशुभ माना जाता है. स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपने जीवन साथी से कम सहयोग मिलने की संभावना रहती है. वैवाहिक जीवन में ग़लतफ़हमी, प्रेम में कमी और झगड़े होने की संभावना रहती है. लेकिन यदि इनके चरित्र पर नज़र डालें, तो ये स्वभाव से बहुत कोमल हृदय के होते हैं. ये अपनी वाकपटुता और आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं. ये मेहनती होते हैं और अपना हर काम पूरी निष्ठा से करते हैं.

निचले होंठ के दाहिनी ओर तिल

मुद्रिक शास्त्र के अनुसार, निचले होंठ के दाहिनी ओर तिल वाले लोग अपने करियर में उत्कृष्ट होते हैं. ये अपने काम में पूर्णता को महत्व देते हैं. इसी कारण इन्हें समाज में सम्मान प्राप्त होता है. ये खाने के शौकीन होते हैं और अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद लेना पसंद करते हैं. इनके स्वभाव में रोमांटिक नेतृत्व क्षमता देखी जाती है. ये रिश्तों में बहुत सच्चे होते हैं और एक-दूसरे के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं.

निचले होंठ के बाईं ओर तिल

इस स्थान पर तिल होना भोजन के प्रति प्रेम का संकेत देता है. ये नए वस्त्र, आकर्षक वस्त्र और आभूषणों के शौकीन होते हैं. लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, कभी-कभी निचले होंठ के बाईं ओर तिल होना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी संकेत भी हो सकता है. कुछ मामलों में इन्हें गंभीर रोग होने की संभावना रहती है. इसलिए इन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

होंठ पर कोई तिल

यदि किसी के होंठ पर तिल हो तो वे बोलने में कुशल होते हैं. उनकी वाणी में लोगों को आकर्षित करने की शक्ति होती है. वाकपटुता उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है. विलासितापूर्ण जीवन में उनकी रुचि उनके स्वभाव में स्पष्ट दिखाई देती है. वे सुखी और आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं. कार्यक्षेत्र में उनकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और निस्वार्थता उन्हें सफलता की ओर ले जाती है.

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तिल और व्यक्तित्व के बीच संबंध

तिल सिर्फ़ सुंदरता की निशानी ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व का भी पक्का संकेत है. शास्त्रों में कहा गया है कि चेहरे के इस हिस्से पर जन्मचिह्न व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा हो सकते हैं. हालाँकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तिल का कोई चिकित्सीय महत्व नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है.
 
वैसे तो होंठ पर तिल को आमतौर पर सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, इसका स्थान व्यक्ति के व्यक्तित्व, रिश्तों, भाग्य, स्वास्थ्य और व्यवहार के बारे में कई गुण प्रकट कर सकता है. होंठ पर तिल वाले लोग आमतौर पर आकर्षक, भोले, रोमांटिक और मेहनती होते हैं. लेकिन इसका सही अर्थ व्यक्ति की जीवनशैली और परिस्थिति पर निर्भर करता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी  और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ
कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय
डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े
ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग
