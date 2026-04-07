Mole Good Signs: शरीर के इस हिस्से पर तिल देता भाग्योदय का संकेत, अचानक मिलता है धन लाभ

सामुद्रिक शास्त्र में तिल के अलग अलग स्थान से अलग संबंध बताया जाता है. तिल व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भाग्य का संकेत देते हैं.

Mole Signs: शरीर के इस हिस्से पर तिल देता भाग्योदय का संकेत, अचानक मिलता है धन लाभहर किसी व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी हिस्से पर काला या लाल तिल Mole होता है. विज्ञान में इसे आम माना जाता है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में तिल के अलग अलग स्थान से अलग संबंध बताया जाता है. तिल व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भाग्य का संकेत देते हैं. यही वजह है कि तिल सिर्फ ब्यूटी नहीं है.बल्कि यह व्यक्ति के पर्सनैलिटी से लेकर उसके भाग्य का राज खोलता है. शरीर के कुछ अंगों पर तिल होना भाग्योदय का संकेत देता है तो कुछ जगहों पर धन, संबंध और स्वास्थ्य का संकेत देता है.

हर जगह का होता है अलग संबंध

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर के अलग अलग जगहों पर तिल का होना अलग संकेत देता है. इसमें यह बीमारी से लेकर अमीर और भाग्यशाली बनने का संकेत देता है. यह तिल ही व्यक्ति को धन समृद्धि और सफलता का संकेत देते हैं. आइए जानते हैं किन किन जगहों पर तिल का होना शुभ माना जाता है. उससे क्या संकेत मिलता है.

इन जगहों पर तिल होना देता है अचानक तरक्की के संकेत

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, माथे के दाईं और नाक के दाहिने हिस्से में तिल का होना शुभ संकेत माना जाता है. वहीं दाहिनी हथेली, नाक के दाहिने हिस्से और नाभि के आसपास तिल का होना अचानक से भाग्योदय और धन लाभ का संकेत देता है. य​ह तिल जीवन में सुख समृद्धि और सफलता के सूचक माने जाते हैं.

माथे के दाई और तिल

व्यक्ति के माथे के दाहिनी तरफ तिल होना बेहद शुभ माना जाता है. यह जीवन में सुख समृद्धि और सफलता प्राप्ति का संकेत देता है. ऐसे व्यकित को बेहद कम समय में अचानक से तरक्की मिलती है. वहीं जिन लोगों की नाक के दाहिनी तरफ तिल ​होता है. ऐसे महिला या पुरुष को मेहनत से ज्यादा पैसा मिलता है.

दाहिने हाथ की हथेली पर तिल

जिन लोगों के दाहिने हाथ की हथेली पर तिल बना होता है. ऐसे लोगों को बहुत कम समय में सफलता प्राप्त होती है. इन्हें करियर में बड़ा मुकाम हासिल होता है. ये लोग कम समय में ही बडत्री सफलता हासिल कर लेते हैं.

गाल या सीने पर तिल

जिन लोगों के गाल या फिर सीने के बीचों बीच तिल होता है. ऐसे लोग बहत ही भाग्यवान होते हैं. इन्हें कम समय में धन की प्राप्ति होती है. जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती हे. वहीं गालों पर तिल आकर्षण को भी बढ़ाता है. ऐसा व्यक्ति धनी और सफल बनता है.



Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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