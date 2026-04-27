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Mohini Ekadashi 2026 Paran Time: मोहिनी एकादशी पर ये हैं व्रत पारण की तारीख और समय, जानें व्रत खोलने की विधि

मोहिनी एकादशी का व्रत पारण भी विधि विधान के साथ करना चाहिए. इसमें की जाने वाली गलती व्रत के पुण्य को खत्म करती है. आइए जानते हैं व्रत खोलने की विधि और शुभ समय.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 27, 2026, 04:30 PM IST

Mohini Ekadashi 2026 Paran Time: मोहिनी एकादशी पर ये हैं व्रत पारण की तारीख और समय, जानें व्रत खोलने की विधि

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वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है. इस बार मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026 को होगी. इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन व्रत का पारण भी उतने ही विश्वास और विधि विधान से करने पर ही व्रत का फल प्राप्त होता है...

यह है व्रत का समय

वैशाख माह की मोहिनी एकादशी पाप, दोष और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इसकी शुरुआत 26 अप्रैल को शाम 6 बजकर 6 मिनट से लेकर 27 अप्रैल को शाम 6 बजकर 15 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को किया जाएगा . 

यह है व्रत पारण का शुभ समय

मोहिनी एकादशी का व्रत पारण 28 अप्रैल 2026 को मंगलवार सुबह 5 बजकर 43 मिनट से लेकर 8 बजकर 21 मिनट तक किया जा सकता है. व्रत पारण द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाता है. वहीं आपको बता दें कि द्वादशी की पहली एक चौथाई अवधि खत्म होने से पहले व्रत का पारण करना शुभ होता है. 

व्रत पारण की विधि

एकादशी व्रत पारण के लिए द्वादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करें. इसके बाद  साफ सुथरे कपड़े धारण कर भगवान विष्णु को पूजन करें. इसके बाद ब्राह्मणों के लिए दान-दक्षिणा निकालें और फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत पारण के बाद गलती से भी प्याज, लहसुन, मांस या फिर शराब का सेवन न करें. द्वादशी तिथि पर चावल खाना शुभ माना जाता है. इसलिए पारण वाले दिन भोजन में चावल को जरूर शामिल करें. इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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