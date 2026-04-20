Mohini Ekadashi 2026: कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व

मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को सभी पाप दोष से मुक्ति मिलती है. जीवन में चल रही सभी तरह की परेशानियां समाप्त होती हैं. मोक्ष की प्राप्ति होती है.

Mohini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है. सभी तिथियों में एकादशी सबसे बड़ी तिथियों में से एक है. साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं. इन सभी का अपना एक अलग महत्व है. इसी में मोहिनी एकादशी भी है, मोहिनी भगवान विष्णु का एक विशेष और गुप्त रूप है. इसी रूप से श्रीहरि एकादशी तिथि पर प्रकट हुए थे. इसी वजह से एकादशी की इस तिथि को मोहिनी एकादशी काह जाता है. आइए जानते हैं इस बार किस तारीख में है मोहिनी एकादशी, इसका व्रत से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व...

इस दिन रखा जाएगा मोहिनी एकादशी का व्रत

मोहिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजकर 6 बजे से होगी. यह तिथि अगले दिन 27 अप्रैल को 6 बजकर 15 मिनट पर होगी. ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. इसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगाा. इसमें व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल को सुबह 9 बजकर 2 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 40 मिनट तक रहेगा. वहीं व्रत पारण का समय 28 अप्रैल 2026 को सुबह 5 बजकर 43 मिनट से लेकर 8 बजकर 21 मिनट तक रहेगा.

यह है मोहिनी एकादशी का महत्व

हिंदू शास्त्रों के अनुसार, मोहिनी एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है. विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करने से पाप का नाश और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है. इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह-माया के बंधन से मुक्त मिलती है. मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है. भगवान उसके सभी पाप और दोषों को नष्ट कर देते हैं. व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है.

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यह है मोहिनी एकादशी व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, भद्रावती नगर में धनपाल नाम का एक धर्मात्मा वैश्य रहता था. उसका सबसे छोटा बेटा धृष्टबुद्धि अत्यंत दुराचारी और बुरे कर्मों में लिप्त था, जिस कारण उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया. भटकते हुए वह कौण्डिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा और अपने पापों के प्रायश्चित का मार्ग पूछा. ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की 'मोहिनी एकादशी' का व्रत करने की सलाह दी. धृष्टबुद्धि ने पूर्ण निष्ठा से यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंततः उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ. इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान असुरों से अमृत बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए भी इसका विशेष महत्व है.