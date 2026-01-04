Mirror Vastu: घर की इस दिशा में लगा है आईना? तुरंत हटा दें, वरना कभी नहीं दूर होगी पैसों की तंगी

धर्म
Mirror Direction As Per Vastu: आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर में आईना किस दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार गलत दिशा में लगा आईना जीवन में बाधाएं और नकारात्मकता लाने का काम करता है.
Vastu Tips: wrong mirror placement vastu- अगर हमारा घर और कार्यस्थल वास्तु के अनुरूप नहीं बना हो या फिर घर के अंदर रखी चीजें वास्तु के अनुसार न हों तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. इसी को देखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर में आईना किस दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार गलत दिशा में लगा आईना जीवन में बाधाएं और नकारात्मकता लाने का काम करता है. वास्तु में घर में आईने की सही जगह और आकार भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. आइए जानें इसके बारे में...
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखा शीशा केवल चेहरा देखने के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करने का काम करता है. अक्सर लोग घर को सजाने के लिए घर में बड़े-बड़े आईने खरीदकर जहां जगह दिखे वहीं पर लगा देते हैं, पर ऐसा करने से घर के लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इससे धनहानि और सेहत भी खराब हो सकती है.
यह भी पढ़ें: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कभी भी आईना दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण-पूर्व की दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए, यह बेहद अशुभ माना जाता है. इस दिशा में अगर आईना लगा हो तो व्यक्ति को फिजूल खर्चों का सामना करना पड़ता है. साथ ही घर के लोगों में तनाव बना रहता है, सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.
वास्तु में आईना लगाने के लिए उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा को सबसे अच्छा माना गया है. क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा, धन और तरक्की को आकर्षित करती है. वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में लगा आयताकार या वर्गाकार आईना वित्तीय विकास को बढ़ावा देता है और इन दिशाओं में शीशा लगाने से धन में वृद्धि होती है, सुख- समृद्धि बनी रहती है.
नोट- वास्तु के अनुसार, घर में टूटे शीशे को तुरंत हटा देना चाहिए. टूटे हुए आईने से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और इससे आर्थिक वृद्धि रुक सकती है. इतना ही नहीं माना जाता है कि इससे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से