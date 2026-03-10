Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  

FacebookTwitterYoutubeInstagram
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने

शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद

दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी से होगी परेशानी, इन 8 राज्यों में झमाझम बारिश के साथ चलेगी तेज हवा

ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर

धर्म

Budh Nakshatra Gochar: बुध का राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करते ही 3 राशियों को अपने हर फैसले में बरतनी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु के दायरे में आते ही बुध अपने वर्स्ट इफेक्ट देना शुरू करेगा और तीन राशियों के लिए ये दिन बहुत भारी पड़ेंगे और इनके बनते काम भी बिगड़ जाएंगे.

ऋतु सिंह

Updated : Mar 10, 2026, 10:40 AM IST

Effect of Mercury constellation change on zodiac sign. (Photo Credit-AI Generated)
 

10 मार्च यानी आज से बुध ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र छोड़कर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है और नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर अलग-अलग तरह से पड़ेगा. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार ये नक्षत्र परिवर्तन 3 राशियों पर बुरा प्रभाव देने वाला है.  वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन केवल खगोलीय घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे जीवन के कई क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है. जब कोई ग्रह एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार उसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है.

पंचांग के अनुसार आज यानी मंगलवार, 10 मार्च को बुध ग्रह Purva Bhadrapada नक्षत्र से निकलकर Shatabhisha नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये राहु का नक्षत्र है. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, संवाद कौशल, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक ग्रह माना गया है. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार के नक्षत्र परिवर्तन का असर करियर, शिक्षा, वित्तीय निर्णय और पारिवारिक संवाद जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकता है. हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली और ग्रह स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

ज्योतिषीय दृष्टि से बुध का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका बताती हैं कि शतभिषा नक्षत्र को रहस्य, अनुसंधान और आत्मविश्लेषण से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है. इस नक्षत्र का स्वामी राहु होने के कारण कई बार परिस्थितियां अचानक बदलती हुई महसूस हो सकती हैं. ऐसे समय में सोच-समझकर निर्णय लेना और संवाद में संतुलन रखना महत्वपूर्ण माना जाता है. विशेष रूप से पेशेवर जीवन और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. तो चलिए जानें किन 3 राशियों के लिए दिन भारी होने वाले हैं

कर्क: करियर से जुड़े फैसलों में धैर्य जरूरी

कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां दे सकता है. काम में तनाव, सहयोगियों या बॉस से अनबन होने की प्रबल योग होंगे. इस दौरान जल्दबाजी में नौकरी या व्यवसाय से जुड़े फैसले लेने से बचना बेहतर होगा अन्यथा इसके बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. संवाद में संयम और दूसरों की बात ध्यान से सुनना आपके लिए लाभदायक हो सकता है लेकिन अगर ऐसा हीं हुआ तो इसके कई गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं. छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने का संकेत देता है, जबकि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी हो सकता है. कुल मिलाकर अचानक से कोई भी फैसला बिलुकल न लें और जहां विवाद का डर हो वहां से निकल लेना ही ठीक होगा.

कन्या: स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान

कन्या राशि के जातकों को भी बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि बुध का राहु में जाना कई परेशानियों को खड़ा कर सकता है. पेशेवर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है और वाद-विवाद की संभावाएं भी, इसलिए सतर्क रहना जरूरी हो सकता है. साथ ही स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतना भी लाभकारी रहेगा. यदि पढ़ाई या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो, तो विशेषज्ञ या शिक्षकों से सलाह लेना उपयोगी हो सकता है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दौरान संपत्ति या निवेश से जुड़े फैसलों में भी सावधानी रखना बेहतर माना जाता है. धन और प्रतिष्ठा हानि के योग इस दौरान प्रबल होंगे.

मीन : आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सतर्कता

मीन राशि के लोगों के लिए बुध का यह नक्षत्र गोचर वित्तीय मामलों में परेशानी ले कर आएगा.  जल्दबाजी में लिए गए निर्णय समय और धन दोनों पर प्रभाव डाल सकते हैं.  वहीं कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मतभेद की संभावना भी बन सकती है. ऐसे समय में संवाद में संतुलन और धैर्य बनाए रखना बेहतर परिणाम देने में मदद कर सकता है. इन स्थितियों में वाद-विवाद खूब हो सकता है और हो सकता है आपकी बात का गलत मतलब निकाल लें. 

बुध ग्रह का ज्योतिष में महत्व

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, संवाद कौशल, व्यापार, विश्लेषण और शिक्षा से जुड़ा ग्रह माना जाता है. यही कारण है कि इसके गोचर को जीवन के कई व्यावहारिक क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि किसी भी ग्रह गोचर का प्रभाव हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, दशा और ग्रह स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

निर्णय में संतुलन रखना महत्वपूर्ण

बुध का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा सकता है. कुछ राशियों के लिए यह समय अवसरों का संकेत दे सकता है, जबकि कुछ के लिए सावधानी बरतने का समय हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में जल्दबाजी से बचना, संवाद में संतुलन बनाए रखना और महत्वपूर्ण फैसलों से पहले विचार करना हमेशा लाभदायक होता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

