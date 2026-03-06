Meen Sankranti 2026: किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

सभी संक्रांति की तरह ही मीन संक्रांति पर स्नान और ध्यान का बड़ा महत्व है. इस दिन दान करना विशेष माना गया है. सूर्य के गुरु की राशि मीन में प्रवेश करने से खरमास लग जाएगा.

ज्योतिष शास्त्र में नौ ग्रहों मौजूद हैं. इन नौ ग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है. सभी ग्रहों की तरह सूर्य भी एक निश्चित समय के बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन यानी गोचर करते हैं. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. सूर्य के इसी गोचर को मकर संक्रांति का पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है. हाल में ग्रहों के राजा सूर्य शनि देव की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं. अब जल्द ही सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे. सूर्य के इसी गोचर पर मीन संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा.

मीन संक्रांति पर स्नान और दान का महत्व

सभी संक्रांति की तरह ही मीन संक्रांति पर स्नान और ध्यान का बड़ा महत्व है. इस दिन दान करना विशेष माना गया है. सूर्य के गुरु की राशि मीन में प्रवेश करने से खरमास लग जाएगा. खरमास में सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने वर्जित माने जाते हैं, लेकिन पूजा-पाठ, गंगा स्नान और दान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं कि इस साल कब है मीन संक्रांति, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

इस दिन है मीन संक्रांति

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, आत्मसम्मान, सफलता और यश के कारक ग्रहों के राजा सूर्य देव 15 मार्चकी रात 1 बजकर 8 मिनट पर शनि की राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस साल 15 मार्च को मीन संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा. इसके साथ ही खरमास की भी शुरुआत हो जाएगी.

मीन संक्रांति का शुभ मुहूर्त

मीन संक्रांति पर सबसे पहला शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 06 बजकर 41 मिनट से शुरू होगा. यह दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक रहेगा. वहीं महा पुण्य काल सुबह 06 बजकर 41 मिनट से शुरू होकर सुबह 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. पुण्य क्षण रात 01 बजकर 08 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में यह तीनों ही शुभ मुहूर्त रहेंगे. इनमें स्नान ध्यान और दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी.

मीन संक्रांति की पूजा विधि

मीन संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करें. अगर नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा जल डाल लें. स्नान के बाद सूर्यदेव को एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सिंदूर, लाल फूल और अक्षत डालकर अर्घ्य दें. अर्घ्य देने के दौरान सूर्य मंत्र का जाप करें. इसके बाद सूर्य चालीसा या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इसके बाद आरती करें. ऐसा करने से सूर्यदेव इच्छाओं की पूर्ति करते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से