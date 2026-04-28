May 2026 Festival List: इस माह में कब है गंगा दशहरा और किस दिन है बड़ा मंगल, जानें मई के त्योहार और तिथि

इसमें गंगा दशहरा से लेकर वट सावित्री व्रत और बड़ा मंगल जैसे त्योहार होंगे, जिनमें पूजा अर्चना और त्योहार मनाने से भगवान भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं.

हिंदू धर्म में हर दिन और तिथि का अपना एक अलग महत्व होता है. इसमें व्रत से लेकर विशेष पूजा विधि और तिथियां त्योहारों से जुड़ी होती है. अब मई महीने की बात करें तो तो इस महीने की शुरुआत ही समाप्ति पूर्णिमा होगी. इसमें गंगा दशहरा से लेकर वट सावित्री व्रत और बड़ा मंगल जैसे त्योहार होंगे, जिनमें पूजा अर्चना और त्योहार मनाने से भगवान भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं. आइए जानते हैं मई माह में आने वाली विशेष तिथि से लेकर व्रत और त्योहार की पूरी लिस्ट...

मई में कब कब हैं बड़ा मंगल

मई माह के साथ ही ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो जाएगी. इस महीने में आने वाले मंगलवार पर ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्रीराम से हुई थी. यही वजह है कि इस माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल कहते हैं. इस बार मई महीने में कुल चार बड़े मंगल 5, 12, 19 और 26 तारीख को पड़े रहे हैं.

इस​ दिन है गंगा दशहरा

हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा महत्व है. मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं. यही वजह है कि गंगा दशहर के दिन को बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन मां गंगा में स्नान करने के साथ ही दान का बड़ा महत्व है. इससे मनुष्य को 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है. मां गंगा दशहरा का यह दशहरा 25 मई 2026 को मनाया जाएगा.

मई माह 2026 की विशेष तीज और त्योहार

01 मई 2026 : वैशाख पूर्णिमा व्रत, बुद्ध पूर्णिमा, कूर्म जयंती, स्नान-दान व्रत की पूर्णिमा

02 मई 2026 : नारद जयंती, ज्येष्ठ मास प्रारंभ

05 मई 2026 : संकष्टी चतुर्थी, पहला बड़ा मंगल

07 मई 2026 : टैगोर जयंती

09 मई 2026 : कालाष्टमी

10 मई 2026 : मातृ दिवस (मदर्स डे)

12 मई 2026 : दूसरा बड़ा मंगल, तेलुगु हनुमान जयंती,

13 मई 2026 : अपरा एकादशी, कृष्ण परशुराम द्वादशी

14 मई 2026 : प्रदोष व्रत (कृष्ण)

15 मई 2026 : मासिक शिवरात्रि, वृष संक्रांति

16 मई 2026 : ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती

18 मई 2026 : चंद्र दर्शन

19 मई 2026 : तीसरा बड़ा मंगल

20 मई 2026 : वरदा चतुर्थी

21 मई 2026 : अधिक स्कन्द षष्ठी

23 मई 2026 : अधिक मासिक दुर्गाष्टमी

25 मई 2026 : गंगा दशहरा

26 मई 2026 : चौथा बड़ा मंगल

27 मई 2026 : पद्मिनी एकादशी

28 मई 2026 : प्रदोष व्रत (शुक्ल)

31 मई 2026 : ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत



डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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