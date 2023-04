May Vrat List: मई में पड़ रहे हैं बहुत सारे व्रत, वट-सावित्री से लेकर गंगा-दशहरा तक की जान लें तारीख, यहां देखें पूरी लिस्ट

May 2023 Vrat Festival List

डीएनए हिंदीः अप्रैल महीना समाप्त होने वाला है और मई महीने (May 2023 Vrat Festival List) की शुरुआत होने वाली है. मई महीने में हिंदू पंचांग के अनुसार, कई सारे व्रत और त्योहार (May 2023 Vrat Festival List) आएंगे. इस दौरान कई सारे ग्रह गोचर भी होंगे जो राशि के जातकों का जीवन प्रभावित करेंगे. मई महीने में चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2023) भी लगेगा साथ ही इस महीने में वट सावित्री व्रत, बुद्ध पूर्णिमा, गंगा दशहरा और शनि जयंती भी होगी. मई में कई प्रमुख ग्रह गोचर (Grah Gochar) भी होने वाले हैं. तो चलिए मई महीने में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों (May 2023 Vrat Festival List) के बारे में जानते हैं.

5 मई को लग रहा है चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2023)

मई महीने की शुरुआत में ही 5 तारीख को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है. यह ग्रहण रात को 8ः45 पर लगेगा. जिसका समापन रात्रि 1ः00 बजे होगा. हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा.

मई महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार (May 2023 Vrat Festival List)

1 मई 2023, सोमवार- मोहिनी एकादशी

2 मई 2023, मंगलवार- परशुराम द्वादशी

3 मई 2023, बुधवार- प्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष)

4 मई 2023, गुरुवार- नरसिंह जयंती

5 मई 2023, शुक्रवार- वैशाख पूर्णिमा व्रत, बुद्ध पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण

6 मई 2023, शनिवार – ज्येष्ठ मास आरंभ

8 मई 2023, सोमवार- एकदंत संकष्टी चतुर्थी

12 मई 2023, शुक्रवार- कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

14 मई 2023, रविवार- हनुमान जयंती (तेलुगु)

15 मई 2023, सोमवार- अपरा एकादशी, वृषभ संक्रांति

17 मई 2023,बुधवार- मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष)

19 मई 2023, शुक्रवार- ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या, शनि जयंती



23 मई 2023, मंगलवार- विनायक चतुर्थी25 मई 2023, गुरुवार- स्कंद षष्ठी29 मई 2023, सोमवार- महेश नवमी30 मई 2023, मंगलवार- गंगा दशहरा31 मई 2023, बुधवार- निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती, राम लक्ष्मण द्वादशी

मई 2023 के ग्रह गोचर (May 2023 Grah Gochar)

2 मई 2023, मंगलवार-शुक्र का मिथुन राशि में गोचर

10 मई 2023, बुधवार-मंगल का कर्क राशि में गोचर

15 मई 2023, सोमवार-सूर्य का वृषभ राशि में गोचर

30 मई 2023, मंगलवार-शुक्र का कर्क राशि में गोचर

