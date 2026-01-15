FacebookTwitterYoutubeInstagram
'आतंक से कभी अनजान नहीं...', भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया VIDEO

धर्म

धर्म

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 

इस साल मौनी अमावस्य 18 जनवरी 2026 को रहेगी. इस अवसर पर ग्रहों का एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है. इस दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में युति करेंगे, जो शनि द्वारा शासित राशि है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 15, 2026, 05:15 PM IST

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पितृ तर्पण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. माघ अमावस्या के नाम से भी जानी जाने वाली यह पवित्र तिथि पूर्वजों की पूजा के लिए समर्पित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मौनी अमावस्या पर पूर्वजों को प्रार्थना और जल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया तर्पण कई तरह के फल देता है. 

इस दिन होगा मौनी अमावस्या

इस साल मौनी अमावस्य 18 जनवरी 2026 को  रहेगी. इस अवसर पर ग्रहों का एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है. इस दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में युति करेंगे, जो शनि द्वारा शासित राशि है, जिससे एक शक्तिशाली ज्योतिषीय संयोग बनेगा. यह दुर्लभ संयोग अत्यंत लाभकारी माना जाता है और सर्वार्थ सिद्धि योग के निर्माण से इसे और भी मजबूती मिलती है, जिससे यह दिन पूर्वजों से संबंधित उपचारों और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए आदर्श बन जाता है.

माघ या मौनी अमावस्या पर सबसे कारगर उपाय

माघ या मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. संभव हो तो किसी पवित्र नदी या जल स्रोत में स्नान करें. एक लोहे या तांबे का बर्तन लें और उसमें पानी, काले तिल, कुश घास, जौ और थोड़ा सा दूध भरें. श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनके नाम लें.

इस दिशा की तरफ तर्पण करें जल

दक्षिणमुखी होकर अंगूठे और तर्जनी के बीच से धीरे-धीरे जल डालें और श्रद्धापूर्वक तर्पण करें. इस दौरान "ॐ पितृ देवतायै नमः" या "ॐ पितृभ्यः नमः" का जाप करें. तर्पण पूरा करने के बाद अनाज, वस्त्र या दक्षिणा दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

आप यह मंत्र भी जप सकते हैं

“ॐ आगाछन्तु मे पितर इमाम गृहन्तु जलंजलिम”

इसका अर्थ है: “हे मेरे पूर्वजों, कृपया आइए और मेरे द्वारा अर्पित जल स्वीकार कीजिए.”

विशेष सुझाव

यदि नदी किनारे तर्पण करना संभव न हो, तो नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए, इसे घर पर किसी स्वच्छ और शांत स्थान पर भी किया जा सकता है. स्थान से अधिक महत्वपूर्ण है निष्ठा, विश्वास और भक्ति.मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय पितृ दोष से निश्चित रूप से राहत दिलाते हैं और जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर देते हैं. इस दिन को उचित रीति-रिवाजों के साथ मनाने से न केवल आध्यात्मिक विकास होता है बल्कि समग्र कल्याण और सफलता भी प्राप्त होती है.

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

