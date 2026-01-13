Mauni Amavasya Upay: पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति, खुलेंगे तरक्की के द्वार... मौनी अमावस्या पर जरूर करें 5 उपाय 

Pitra Dosh Shanti Upay: मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. मान्यता है कि मौनी अमावस्या का पर्व मौन रहकर स्नान-ध्यान, दान और पितृ पूजा करने के लिए उत्तम है. इस दिन कुछ उपायों को करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और तरक्की के नए राह खुलते हैं.

Pitra Dosh Shanti Upay on Amavasya: हिंदू धर्म में माघ मास में पड़ने वाले मौनी अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. पंचांग के अनुसार, इस बार माघ मास की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 00:03 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 19 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 01:21 बजे बजे तक रहेगी. इसलिए मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. मान्यता है कि मौनी अमावस्या का पर्व मौन रहकर स्नान-ध्यान, दान और पितृ पूजा करने के लिए उत्तम है. इस दिन कुछ उपायों को करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और तरक्की के नए राह खुलते हैं.

पितृ दोष शांति के लिए करें ये उपाय

गंगाजल से तर्पण

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम स्नान से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, स्नान के बाद अपने पितरों का गंगा जल से तर्पण देना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि मोक्षदायिनी मां गंगा की कृपा से पितरों का उद्धार होगा. तर्पण के समय कुशा के पोरों से जल पितरों को तर्पित करना चाहिए.

त्रिपिंडी श्राद्ध

पितृ दोष शांती के लिए काशी, गया या त्र्यंबकेश्वर में पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराने की भी मान्यता है, कहा जाता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से पितृ दोष शांत हो जाता है. ज्योतिष के अनुसार त्रिपिंडी श्राद्ध अपने तीन पीढ़ियों के पूर्वजों के लिए किया जाता है. इस श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का विधान है. श्राद्ध के समय पूर्वजों को अन्न से बनाया गया पिंड दान करना चाहिए.

पितृ दोष मुक्ति पाठ

नाराज पितरों को प्रसन्न करने या पितृ दोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन पितृ सूक्त या पितृ कवच का पाठ करना चाहिए, गीता के सातवें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं. ज्योतिष के अनुसार, इससे पितृ दोष मिटता है.



पितरों के लिए करें दान

मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करना चाहिए, क्षमता के अनुसार अन्न का दान या पितरों के लिए सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं. इसके अलावा आप मौनी अमावस्या पर अपने पितरों के लिए सफेद रंग के गरम कपड़ों का दान कर सकते हैं.

दीया जलाएं

ज्योतिष के अनुसार, मौनी अमावस्या की शाम जब सूर्य डूब जाता है तो पितर पितृ लोक वापस लौटने लगते हैं. ऐसे में पितरों के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए. मान्यता है वह इसे देखकर वे खुश होते हैं और आशीर्वाद देते है. पीपले के पेड़ के नीचे भी इस दिन दीपक जलाया जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

