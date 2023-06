Mathura-Vrindavan Darshan: मथुरा वृंदावन आएं तो इन मंदिर में जरूर करें दर्शन, मन और मस्तिष्क को मिलेगी नई ऊर्जा

Best Places To Visit In Mathura

डीएनए हिंदीः भारत के उत्तर प्रदेश में मौजूद मथुरा शहर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म स्थल (Mathura Krishna Birth Place) के रूप में प्रसिद्ध है. श्रीकृष्ण के जन्म स्थल होने के कारण यह धार्मिक नगरी (Mathura Krishna Birth Place) के रूप में प्रसिद्ध है. यहां पर पूरे वर्ष श्रीकृष्ण भक्तों व घूमने वाले पर्यटकों (Best Places To Visit In Mathura) की भीड़ लगी रहती है. आप भी मथुरा घूमने जा रहे हैं तो आप मथुरा के ऐतिहासिक मंदिर के साथ और भी कई जगहों का आनंद ले सकते हैं. यहां पर मथुरा ही नहीं बल्कि वृंदावन और गोकुल में भी आप कई खूबसूरत जगह घूम (Best Places To Visit In Mathura And Vrindavan) सकते हैं. तो चलिए आपको मथुरा, वृंदावन और गोकुल (Mathura, Vrindavan And Gokul Tourist Places) में घूमने की सबसे अच्छी जगहों के बारे में बताते हैं.

मथुरा में घूमने के लिए बेस्ट है ये जगह (Best Places To Visit In Mathura)

कृष्ण जन्मस्थान मंदिर

मथुरा में श्रीकृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर बना मंदिर कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नाम से जाना जाता है. लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए बहुत दूर-दूर से आते हैं. जन्माष्टमी के पर्व पर यहां भक्तों की खूब भीड़ लगती है.

श्री द्वारकाधीश मंदिर

मथुरा में मौजूद यह मंदिर पुरानी वास्तुकला की तर्ज पर बना हुआ है. यहां पर द्वारकाधीश भगवान की पूजा की जाती है. द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्ण का ही एक रूप है.

5 Best Places To Visit in Summers: गर्मी में घूमने के लिए ये हैं बेस्ट जगहें, यहां ठंड के साथ मिलेगा बर्फबारी का मजा

कंस किला

मथुरा में मौजूद यह किलेबंद शहर कंस किले के नाम से प्रसिद्ध है. यह किला यहां के राजा कंस के नाम से ही जाना जाता है. कंस भगवान श्रीकृष्ण के मामा थे. यह किला यमुना नदी के तट पर स्थित है. आप इन सभी के अलावा मथुरा में गीता मंदिर, राधा कुंड, नंद गांव, विश्राम घाट, मथुरा संग्रहालय और गोवर्धन हिल भी घूम सकते हैं.

वृंदावन में घूमने के लिए बेस्ट है ये जगह (Best Places To Visit In Vrindavan)

प्रेम मंदिर



वृंदावन में मौजूद यह प्रेम मंदिर प्यार का प्रतीक बन गया है. यह मंदिर वृंदावन में करीब 54 एकड़ में फैला हुआ है. राधा कृष्ण को समर्पित यह मंदिर पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है. मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए.

केशी घाट

यमुना नदी के केशी घाट का वृंदावन में विशेष महत्व है. यह यमुना किनारे चीरघाट पर पूर्व में स्थित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने यहां पर केशी दैत्य का वध किया था.

गोकुल में घूमने के लिए बेस्ट है ये जगह (Best Places To Visit In Gokul)

गोकुल में भगवान श्रीकृष्ण ने अपना बचपन व्यतीत किया था. यह स्थान भी तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है. श्रीकृष्ण भक्त मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के दर्शन के बाद गोकुल की यात्रा करने जाते हैं. यहां पर राधा का जन्मस्थान बरसाना भी स्थित है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर