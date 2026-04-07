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Masik Krishna Janmashtami 2026: वैशाख माह में इस दिन रखा जाएगा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत रखा जाता है.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 07, 2026, 09:47 AM IST

Masik Krishna Janmashtami 2026: वैशाख माह में इस दिन रखा जाएगा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

Masik Krishna Janmashtami 2026

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण जन्माष्टिमी का बड़ा महत्व है. इसमें जन्मोत्सव के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत रखा जाता है. भगवान के सामने भक्त अपनी इच्छाएं रखते हैं, जिसे भगवान पूर्ण भी करते हैं. इस व्रत को रखने मात्र से जीवन में सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक की उन्नति होती है, इस बार की मासिक जन्माष्टमी को लेकर बहुत से लोग असमंजस की स्थिति में हैं. आइए जानते हैं मासिक जन्माष्टमी की तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ और मुहूर्त और आरती...

इस दिन है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 9 अप्रैल को रात 9 बजकर 19 मिनट पर होगी. वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 10 अप्रैल को 11 बजकर 15 मिनट पर होगा. ऐसे में निशिता काल को देखते हुए मासिक जन्माष्टमी का व्रत 9 अप्रैल 2026 को ही रखा जाएगा. 

क्या है शुभ मुहूर्त

मासिक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजकर 38 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. वहीं अमृत काल सुबह 6 बजकर 7 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 3 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. इस समय में भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का संकल्प लेना शुभ होता है. आइए जानते हैं श्रीकृष्ण की आरती और मंत्र...

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर करें भगवान श्रीकृष्ण के मंत्रों का जाप

ॐ कृष्णाय नमः

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे .
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ..

ॐ श्री कृष्णः शरणं ममः

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर करें कृष्ण जी की आरती

आरती कुंजबिहारी की,श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की.
गले में बैजंती माला,बजावै मुरली मधुर बाला.
श्रवण में कुण्डल झलकाला,नंद के आनंद नंदलाला.
गगन सम अंग कांति काली,राधिका चमक रही आली.
लतन में ठाढ़े बनमाली;भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक,
चन्द्र सी झलक;ललित छवि श्यामा प्यारी की.
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की..
आरती कुंजबिहारी की
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की.. 
कनकमय मोर मुकुट बिलसै,देवता दरसन को तरसैं.
गगन सों सुमन रासि बरसै;बजे मुरचंग, मधुर मिरदंग,
ग्वालिन संग;अतुल रति गोप कुमारी की..
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की..
आरती कुंजबिहारी की
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की.. 
जहां ते प्रकट भई गंगा,कलुष कलि हारिणि श्रीगंगा.
स्मरन ते होत मोह भंगा;बसी सिव सीस, जटा के बीच,
हरै अघ कीच;चरन छवि श्रीबनवारी की..
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की..
आरती कुंजबिहारी की
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की.. 
चमकती उज्ज्वल तट रेनू,बज रही वृंदावन बेनू.
चहुं दिसि गोपि ग्वाल धेनू;हंसत मृदु मंद,चांदनी चंद,
कटत भव फंद;टेर सुन दीन भिखारी की..
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की..
आरती कुंजबिहारी की
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की.. 
आरती कुंजबिहारी की,श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की..
आरती कुंजबिहारी की,श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की..
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की..

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