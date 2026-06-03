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Mangal Gochar: 4 राशियों को मंगल देने जा रहे हैं अपनी ऊर्जा, करियर-नौकरी और पैसे के इतने मिलेंगे अवसर की जिंदगी हो जाएगी सेट

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Mangal Gochar: 4 राशियों को मंगल देने जा रहे हैं अपनी ऊर्जा, करियर-नौकरी और पैसे के इतने मिलेंगे अवसर की जिंदगी हो जाएगी सेट

Mars Transit Effects on Zodiac Signs: मंगल का गोचर कुछ ग्रहों की चाल में ऐसा फेरबदल करने वाला है कि कुछ राशियों की लाइफ सेट हो जाएगी. नौकरी, पैसा और आत्मविश्वास सब इतना हाइ होगा कि जीवन सेट हो जाएगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 03, 2026, 01:18 PM IST

Mangal Gochar: 4 राशियों को मंगल देने जा रहे हैं अपनी ऊर्जा, करियर-नौकरी और पैसे के इतने मिलेंगे अवसर की जिंदगी हो जाएगी सेट

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन इन 4 राशियों के लिए खोलने जा रहा गोल्डन डोर (फोटो एआई)

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ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार मंगल का नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए ऐसे बड़े बदलाव लेकर आ रहा है जो उनके जीवन के लिए किसी बड़े ईनाम से कम नहीं होगा. 5 जुलाई 2026 से 24 जुलाई तक चलने वाला यह गोचर चार राशियों के जीवन में करियर ग्रोथ और आर्थिक सुधार के संकेत दे रहा है.

मंगल का गोचर क्यों माना जा रहा है खास बदलाव का संकेत 

ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस और फैसले लेने की क्षमता का कारक माना जाता है. जब यह ग्रह नक्षत्र बदलता है, तो इसका असर सीधे कामकाज, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक निर्णयों पर पड़ता है. इस बार रोहिणी नक्षत्र में मंगल का प्रवेश कुछ राशियों के लिए खास अवसरों का संकेत दे रहा है. इसका असर लोगों के प्रोफेशनल जीवन में तेज बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, खासकर नौकरी और बिजनेस से जुड़े फैसलों में.

मेष राशि में बढ़ सकता है करियर का ग्राफ 

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में नई दिशा देने वाला माना जा रहा है. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है. जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट में अटके हैं, उनके काम पूरे हो सकते हैं. इसका सीधा असर आत्मविश्वास और कमाई पर भी पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिलते हैं.

कर्क राशि के लिए नए इनकम सोर्स के संकेत 

कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक राहत लेकर आ सकता है. नई आय का स्रोत मिलने या साइड इनकम शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. निवेश से जुड़े फैसलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है. अगर आप लंबे समय से फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, तो कुछ राहत मिल सकती है.

सिंह राशि में नेतृत्व और पहचान बढ़ने के योग 

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय नेतृत्व क्षमता को सामने लाने वाला हो सकता है.
ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और प्रमोशन के मौके बन सकते हैं. परिवार और निजी जीवन में भी संतुलन बेहतर होने के संकेत हैं, जिससे मानसिक दबाव कम हो सकता है.

वृश्चिक राशि के लिए अचानक लाभ और ऊर्जा में बढ़ोतरी 

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह गोचर ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जा रहा है.
अचानक धन लाभ या नए अवसर मिलने की संभावना बन सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन का संकेत दे सकता है. इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिख सकता है, जहां व्यक्ति ज्यादा सक्रिय और निर्णायक महसूस कर सकता है.

यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि...

भले ही यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण हो, लेकिन इसका एक बड़ा सामाजिक असर भी है. ऐसे राशिफल लोगों को मानसिक रूप से उम्मीद और दिशा देते हैं. कई लोग इन्हीं संकेतों के आधार पर अपने करियर और निवेश के फैसलों पर दोबारा सोचते हैं. यानी यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सोचने के तरीके को प्रभावित करने वाला एक मनोवैज्ञानिक संकेत भी बन जाता है.

मंगल का यह गोचर चार राशियों के लिए अवसरों का दरवाजा खोलने वाला माना जा रहा है, लेकिन असली बदलाव मेहनत, फैसलों और परिस्थितियों के संतुलन पर निर्भर करता है. ज्योतिषीय संकेत दिशा दे सकते हैं, लेकिन परिणाम अंततः आपके प्रयासों पर ही टिके होते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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