Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? जानिए शुभ मुहूर्त, पितरों की कृपा के लिए ये खास चीज करें दान

पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट

WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन की तारीख का ऐलान, जानें कब, कहां और कैसे देखें नीलामी

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम

रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

खूंखार डाकुओं का कभी गढ़ था ये जिला, यहां दबिश देने में पुलिस के भी छूटते थे पसीने

धर्म

धर्म

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? जानिए शुभ मुहूर्त, पितरों की कृपा के लिए ये खास चीज करें दान

Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष के माह में आने वाली दर्श अमावस्या या मार्गशीर्ष अमावस्या बेहद खास होती है. पितृ अशांत हैं या उनकी तृप्ति के लिए तर्पण करना है, तो दर्श अमावस्या से बेहतर दिन नहीं हो सकता है.

Abhay Sharma

Updated : Nov 18, 2025, 01:45 PM IST

Margashirsha Amavasya 2025

Margashirsha Amavasya 2025:  पंचांग के अनुसार, हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाती है. इसे दर्श अमावस्या या अगहन अमावस्या के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि मार्गशीर्ष के माह में आने वाली दर्श अमावस्या या मार्गशीर्ष अमावस्या बेहद खास होती है, क्योंकि इसे पितरोंं से जोड़कर देखा गया है.

माना जाता है कि अगर पितृ अशांत हैं या उनकी तृप्ति के लिए तर्पण करना है, तो दर्श अमावस्या से बेहतर दिन नहीं हो सकता है. ऐसे में आइए जान लेते हैं कब है मार्गशीर्ष  अमावस्या पितरों की कृपा पाने के लिए किन चीजों का दान करना चाहिए.  

मार्गशीर्ष अमावस्या  

मार्गशीर्ष के महीने में पड़ने वाली दर्श अमावस्या का मुहूर्त 19 नवंबर की सुबह 9 बजकर 43 मिनट से शुरू होकर 20 नवंबर की दोपहर 12 बजकर 16 मिनट तक रहेगा. उदया तिथि के अनुसार 20 नवंबर को दर्श अमावस्या मनाई जाएगी. दर्श अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान-पुण्य करना और गरीबों को भोजन कराना शुभ माना जाता है. 

इन चीजों का करें दान

पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा-अर्चना करनी चाहिए, फिर पितृों के नाम से गेंहू, चावल और काले तिलों का दान करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीजों का दान करने से पितृ शांत होते हैं और परिवार पर कृपा बरसाते हैं.  

साबुत उड़द और कंबल का दान  

मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए. अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही बाल्टी में नदी का जल मिला लें. नहाते समय अपने पितरों का ध्यान करें. ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं. इस दिन साबुत उड़द और कंबल का दान करना भी शुभ होता है.  पितृ अपने स्थान पर सुखी और प्रसन्न रहते हैं और राहु और केतू का नकारात्मक प्रभाव भी कम होता है. 

पक्षियों को खिलाएं दाना 

मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पक्षियों को दाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्षियों के रूप में आकर दाना ग्रहण करते हैं. ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है. इसके अलावा, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं. पितृ की कृपा से घर-परिवार सुखी रहता है, करियर में सफलता मिलती है और वंश वृद्धि भी होती है. इनपुट --आईएएनएस 

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

