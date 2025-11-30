FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

36 पार्टी के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया- रिजिजू | सर्वदलीय बैठक में सबने अपना पक्ष रखा- रिजिजू

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

मच्छर और कीड़ों से हैं परेशान तो रख लें इस पेड़ की छाल, घर में एंट्री नहीं कर सकेंगे कीड़े

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?

बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड

Home धर्म

धर्म

Mokshada Ekadashi Vrat: मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा

मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि सोमवार को पड़ रही है. मान्यता है कि इस एकादशी पर तुलसी मैया के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए. साथ ही 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 30, 2025, 11:47 AM IST

Mokshada Ekadashi Vrat: मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा

Mokshada Ekadashi Vrat

हिंदू धर्म में सभी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का होता है. एकादशी पर व्रत करने के साथ ही कुछ उपाय करने मात्र से भगवान विष्णु भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं. साल में 24 एकादशी आती हैं. सभी एकादशी का अलग महत्व होता है. इन्हीं में मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी भी है. इसे बहुत ही विशेष माना जाता है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, सोमवार के दिन सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा रात 11 बजकर 18 मिनट तक मीन राशि में रहेंगे. इसके बाद मीन राशि में गोचर करेंगे. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा और राहुकाल का समय सुबह 8 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर 9 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. ऐसे में शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी सोमवार को रहेगी. इसी दिन व्रत रखा जाएगा. जानें इसका महत्व

अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मोक्षदा एकाशदी पर ही भगवान श्री हरि ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिस वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है. इस दिन उपवास, पूजा और दान करने से पापों का नाश होता है और कई गुना फल मिलता है. यह एकादशी व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है. इस दिन विधि-विधान से व्रत करने के लिए ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें. फिर मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें और गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें. एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर पूजन सामग्री रखें. विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें और अब भगवान को धूप, दीप, अक्षत और पीले फूल चढ़ाएं. व्रत कथा सुनें और भगवान विष्णु की आरती करें. उसके बाद आरती का आचमन करें. इसके बाद दिनभर निराहार रहें और भगवान का ध्यान करें. मंत्र जप और ग्रंथों का पाठ करें और शाम को तुलसी मैया पर दीपक जलाना न भूलें.

व्रत नहीं रख सकते तो जरूर करें ये काम

जो भी लोग एकादशी पर व्रत नहीं रख सकते हैं, वे विष्णु जी की पूजा करें। दान-पुण्य करें, मंत्र जप और ग्रंथों का पाठ करें. बीमार, गर्भवती और बच्चों के लिए व्रत करना जरूरी नहीं होता है. ये लोग पूजा-पाठ करके भी एकादशी व्रत के समान पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन इस दिन चावल का सेवन भी न करें.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई
SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?
बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड
अपराध मुक्त है दुनिया का ये देश! न तो एक भी कैदी और नाही है एक भी जेल
Good News for UP Tenants: योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
