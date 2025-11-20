Margashirsha Amavasya 2025: शनि दोष दूर करने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इन जगहों पर जलाएं दीये

इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, व्रत, दान और भगवान विष्णु की पूजा जैसे अनुष्ठान अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं. शास्त्रों में इस दिन तिल के तेल का दीया जलाने की विशेष सलाह दी गई है.

मार्गशीर्ष अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. यह शुभ दिन भगवान विष्णु की पूजा, पितरों के निमित्त तर्पण और दान-पुण्य के लिए समर्पित है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन श्रद्धा और अनुशासन के साथ पूजा-अर्चना करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में शांति, समृद्धि और सद्भाव का वास होता है.

इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर 2025 गुरुवार यानी आज है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, व्रत, दान और भगवान विष्णु की पूजा जैसे अनुष्ठान अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं. शास्त्रों में इस दिन तिल के तेल का दीया जलाने की विशेष सलाह दी गई है.

इस लिए जलाएं तिल के तेल का दीपक

मान्यता है कि तिल के तेल से भरा दीया जलाने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है. तिल का तेल नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में भी मदद करता है. मान्यता के अनुसार, यह दीया जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, साढ़ेसाती और ढैय्या के हानिकारक प्रभावों को कम करते हैं और कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है.

कितने दीये जलाएं

ज्योतिषी के अनुसार, इस शुभ अमावस्या पर तिल के तेल 7 या 11 दीपक जलाने चाहिए. ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक दीये का अपना अलग महत्व होता है. यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में अहम भूमिका निभाता है.

कहां-कहां पर जलाएं दीपक

पहला दीपक महादेव के सामने जलाना चाहिए. इससे भोलेनाथ मनोकामनाएं पूरी करते हैं. जीवन में स्थिरता आती है. वहीं दूसरा दीपक शनि देव के सामने जलाना चाहिए. इससे शनि दोष, साढ़े साती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है. तीसरा दीपक पूर्वजों पितरों को याद करते हुए जलाना चाहिए. इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और घर से पितृ दोष दूर होता है. चौथा और पांचवां दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती. साथ ही जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है. छठा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए. इससे पीपल के वृक्ष में पूर्वज और देवता दोनों का वास होता है. यहां दीया जलाने से उनका आशीर्वाद मिलता है. सातवां दीपक घर की छत पर जाना चाहिए. इसकी वजह छत का संबंध राहु से होना है. यहां दीपक जलाने से राहु और केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं.

इन जगहों पर बाकी के 4 दीपक

बचे हुए दीयों को घर के अलग अलग हिस्सों में स्थित कोनों जैसे कि रसोई, तुलसी के पौधे के पास, पूजा कक्ष और आंगन में रखकर घर की समग्र आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

