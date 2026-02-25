March Festival 2026: मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट

मार्च माह की शुरुआत के दूसरे दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है. इस दिन होलिका दहन भी है.

मार्च महीने की शुरुआत त्योहारों के साथ होगी. इसके पहले हफ्ते में ही रंगों का त्योहार होली पड़ रहा है. इसके बार चैत्र नवरात्रि से लेकर राम नवमी और एकादशी समेत विशेष व्रत त्योहार मनाए जाएंगे. इसके साथ ही चंद्र ग्रहण के योग बन रहे हैं. यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. आइए जानते हैं मार्च में किस दिन कौन सा त्योहार और तिथि पड़ रही है...

मार्च 2026 व्रत-त्योहार (March 2026 Festival Calendar)

01 मार्च 2026 रवि प्रदोष व्रत

02 मार्च 2026 होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा

03 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण

04 मार्च 2026 रंगवाली होली, चैत्र माह की शुरुआत

05 मार्च 2026 होली भाई दूज

06 मार्च 2026 भालचन्द्र संकष्टी

08 मार्च 2026 रंग पंचमी

10 मार्च 2026 शीतला सप्तमी

11 मार्च 2026 शीतला अष्टमी, बसोड़ा, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

15 मार्च 2026 पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांति, खरमास शुरू

16 मार्च 2026 सोम प्रदोष व्रत, पापमोचनी एकादशी पारण, राज पंचक शुरू

17 मार्च 2026 चैत्र मासिक शिवरात्रि

18 मार्च 2026 चैत्र अमावस्या

19 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि शुरू, गुड़ी पड़वा, हिंदू नववर्ष, युगादी

20 मार्च 2026 झूलेलाल जयंती

21 मार्च 2026 मत्स्य जयंती, गणगौर पूजा

22 मार्च 2026 वासुदेव चतुर्थी

23 मार्च 2026 लक्ष्मी पञ्चमी, मासिक कार्तिगाई

24 मार्च 2026 यमुना छठ, रोहिणी व्रत, स्कन्द षष्ठी

26 मार्च 2026 राम नवमी, चैत्र नवरात्रि समाप्त

29 मार्च 2026 कामदा एकादशी

30 मार्च 2026 कामदा एकादशी व्रत पारण, सोम प्रदोष व्रत

3 मार्च को पड़ेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण

मार्च माह की शुरुआत के दूसरे दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है. इस दिन होलिका दहन भी है. साथ ही चंद्रग्रहण शुरू होगा. चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व ही सुबह 6 बजकर 20 से सूतककाल लग जाएगा. वहीं चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक होगा.

चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को घटनस्थापना मुहूर्त

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से होगी. इसमें पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी. कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 52 मिनट से लेकर 7 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. वहीं दूसरा अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से लेकर 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा.



डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

