Mangalwar Upay: मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख

मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है. इस दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है. जानिए मंगलवार के दिन कौन से उपाय लाभकारी होते हैं

हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन हनुमान जी की पूजा करना, मंदिर जाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बताए गए हैं. जिनसे व्यक्ति को जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और मंगल दोष भी दूर होता है. मान्यता है कि मंगल ग्रह का संबंध गुड़ से है. मंगलवार के दिन विधि-विधान और श्रद्धा से गुड़ के उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर होती है. इससे आपके जीवन के दुख दूर होते हैं. जानिए मंगलवार के दिन गुड़ के कौन से उपाय करें

इस उपाय से हनुमान जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होगी

मंगलवार की सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए. इसके बाद बंदरों को चना या गुड़ खिलाएँ. मान्यता है कि मंगलवार को यह उपाय करने से बजरंगबली और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है. साथ ही, कुंडली में मंगल ग्रह के मजबूत होने से साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होती है. इससे आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है. साथ ही, भाग्य का साथ भी मिलता है.

भगवान शिव की कृपा पाने के उपाय

4 नवंबर को मंगलवार और वैकुंठ चतुर्दशी शुभ दिन हैं. विधिवत पूजा और आरती करने के बाद, गुड़ मिले जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

धन वृद्धि के उपाय

मंगलवार के दिन गुड़ और नारियल की भूसी का मिश्रण तैयार करें. फिर नारियल के ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा काटकर उसमें भूसी भर दें. कटे हुए सिरे से नारियल को ढककर मिट्टी में दबा दें. नारियल को मिट्टी में इस तरह दबाएँ कि नारियल का ऊपरी हिस्सा थोड़ा बाहर निकला रहे. मान्यता है कि जब चींटियाँ इस भूसी को खाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आता है. साथ ही, धन-समृद्धि में वृद्धि होती है. साथ ही, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.

जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में मंगल के प्रभाव को दूर करने और मंगल दोष को दूर करने के लिए गुड़ का यह उपाय करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. गुड़ की मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं. ऐसा करने से व्यक्ति को मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियां आती हैं. मंगलवार के दिन गुड़ का उपाय करने से करियर में तरक्की मिलती है और व्यापार में भी अपेक्षित प्रगति होती है.

