FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार के समस्तीपुर में CM योगी की रैली, बोले- बिहार में भी माफिया पर कार्रवाई होगी, माफिया पर बुलडोज़र कार्रवाई होगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
NABARD में निकली ग्रेड A अफसरों की बंपर वैकेंसी, जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख

NABARD में निकली ग्रेड A अफसरों की बंपर वैकेंसी, जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख

Mangalwar Upay: मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख

मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख

SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड

SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत

10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर

10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर

Homeधर्म

धर्म

Mangalwar Upay: मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख

मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है. इस दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है. जानिए मंगलवार के दिन कौन से उपाय लाभकारी होते हैं

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 04, 2025, 12:45 PM IST

Mangalwar Upay: मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख
Add DNA as a Preferred Source

हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन हनुमान जी की पूजा करना, मंदिर जाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बताए गए हैं. जिनसे व्यक्ति को जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और मंगल दोष भी दूर होता है. मान्यता है कि मंगल ग्रह का संबंध गुड़ से है. मंगलवार के दिन विधि-विधान और श्रद्धा से गुड़ के उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर होती है. इससे आपके जीवन के दुख दूर होते हैं. जानिए मंगलवार के दिन गुड़ के कौन से उपाय करें

इस उपाय से हनुमान जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होगी

मंगलवार की सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए. इसके बाद बंदरों को चना या गुड़ खिलाएँ. मान्यता है कि मंगलवार को यह उपाय करने से बजरंगबली और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है. साथ ही, कुंडली में मंगल ग्रह के मजबूत होने से साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होती है. इससे आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है. साथ ही, भाग्य का साथ भी मिलता है.

भगवान शिव की कृपा पाने के उपाय

4 नवंबर को मंगलवार और वैकुंठ चतुर्दशी शुभ दिन हैं. विधिवत पूजा और आरती करने के बाद, गुड़ मिले जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

धन वृद्धि के उपाय

मंगलवार के दिन गुड़ और नारियल की भूसी का मिश्रण तैयार करें. फिर नारियल के ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा काटकर उसमें भूसी भर दें. कटे हुए सिरे से नारियल को ढककर मिट्टी में दबा दें. नारियल को मिट्टी में इस तरह दबाएँ कि नारियल का ऊपरी हिस्सा थोड़ा बाहर निकला रहे. मान्यता है कि जब चींटियाँ इस भूसी को खाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आता है. साथ ही, धन-समृद्धि में वृद्धि होती है. साथ ही, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.

जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में मंगल के प्रभाव को दूर करने और मंगल दोष को दूर करने के लिए गुड़ का यह उपाय करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. गुड़ की मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं. ऐसा करने से व्यक्ति को मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियां आती हैं. मंगलवार के दिन गुड़ का उपाय करने से करियर में तरक्की मिलती है और व्यापार में भी अपेक्षित प्रगति होती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
NABARD में निकली ग्रेड A अफसरों की बंपर वैकेंसी, जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख
NABARD में निकली ग्रेड A अफसरों की बंपर वैकेंसी, जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख
Mangalwar Upay: मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख
मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख
SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड
SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड
Cholesterol-Fat Remedy: खाने के बाद रोज ये चीजें चबा-चबाकर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के साथ पेट और कमर की चर्बी भी गलने लगेगी
खाने के बाद रोज ये चीजें चबा-चबाकर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के साथ पेट और कमर की चर्बी भी गलने लगेगी
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज
दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत
10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर
10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग
ट्रंप-पुतिन,मोदी-मस्क का सीक्रेट पावर कोड है ये हैंड जेस्चर, प्रेशर में भी दिखते हैं कूल-कॉफिडेंट और प्रभावशाली
ट्रंप-पुतिन,मोदी-मस्क का सीक्रेट पावर कोड है ये हैंड जेस्चर, प्रेशर में भी दिखते हैं कूल-कॉफिडेंट और प्रभावशाली
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE