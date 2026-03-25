Mangal Shukra Yuti 2026: मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध 

मिडिल ईस्ट में युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. ऐसे में सभी की नजर है कि यह युद्ध यही थम जाएगा या अभी और भड़क सकता है. ऐसे में ज्योतिष और ग्रहों की बदलती चाल इस पर क्या प्रभाव डालती है. आइए जानते हैं...

Mangal Shukra Yuti 2026: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब न सिर्फ 3 देशों के बीच की लड़ाई रह गया है. यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है. इसकी वजह से इस युद्ध के चलते दुनिया के कई देशों पर बुरा प्रभाव पड़ना है. तेल से लेकर गैस की किल्लत शुरू हो गई है. लोग अलग अलग तरह की संभावना जात रहे हैं, लेकिन इसबीच ही ग्रहों की चाल ने बेचैनी और बढ़ा दी है. इसकी वजह 26 मार्च 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल और शुक्र की युति बनना है. ग्रहों की यह युति युद्ध और ऊर्जा संकट को एक साथ भड़का सकती है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार से जानते हैं आने वाले समय में मंगल और शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा...

मेष राशि में मंगल और शुक्र की युति

ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो 26 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे. इस राशि में पहले से ही मंगल विराजमान हैं. मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जिसके चलते मेष एक अग्नि तत्व की राशि है. इनका स्वामी मंगल होता है, जो शक्ति, युद्ध और आक्रामकता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में जब शुक्र, जो संतुलन और संसाधनों का प्रतिनिधि है, मंगल के साथ आकर बैठता है तो यह स्थिति संतुलन की बजाय टकराव को जन्म दे सकती है. इतिहास में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मंगल प्रभावी स्थिति में होता है, तब विश्व में तनाव और संघर्ष बढ़ता हैं. इस बार भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही बनती दिख रही है. इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध की आग और भड़क सकती है.

युद्ध और राजनीतिक तनाव पर मंगल का प्रभाव

मंगल ग्रह ऊर्जा और शक्ति के कारक हैं. हाल में मंगल अपनी राशि मेष में विराजमान हैं. इसके चलते यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली बने हुए हैं. इस स्थिति को सीमाओं पर बढ़ती हलचल, सैन्य गतिविधियों में तेजी और आक्रामक कूटनीति से जोड़कर देखा जा सकता है. मिडिल ईस्ट में पहले से जारी संघर्ष के बीच ग्रहों की यह स्थिति हालात जल्द शांत होने की जगह भड़कने के संकेत देती हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी और रणनीतिक फैसलों में भी बड़ी उठापटक हो सकती है.

तेल-गैस बाजार पर शुक्र का असर क्यों अहम

शुक्र ग्रह को आमतौर पर सुख-सुविधा, धन और संसाधनों से जोड़कर देखा जाता है, जब यह मंगल के साथ युति बनाता है, तो यह संकेत मिलता है कि संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा या अस्थिरता बढ़ सकती है. इसका सीधा असर तेल और गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों के दामों पर पड़ सकता है. मिडिल ईस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, वहां के हालात बिगड़ने से पहले ही सप्लाई चेन पर दबाव है. ऐसे में ग्रहों की यह स्थिति कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति में बाधा के संकेत दे रही है.

आर्थिक मोर्चे पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

शुक्र का संबंध सिर्फ संसाधनों से ही नहीं है. इसका संबंध बाजार और व्यापार से भी होता है, जब शुक्र ग्रह मंगल ग्रह के साथ युति में आता है, तो आर्थिक स्थिति में अचानक से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, इस समय में शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव से लेकर व्यापारिक अनिश्चितता और महंगाई का दबाव बढ़ सकता है. तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. इसके अलावा, आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बढ़ती कीमतें उनके बजट और विकास दर दोनों को प्रभावित कर सकती हैं.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से