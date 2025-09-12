Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर को मंगल ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों पर टूटेगा संकट, हो जाएं सतर्क

Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत
धर्म
Mangal Gochar Effects: मंगल ग्रह का गोचर 13 सितंबर को होने वाला है. यह ग्रह गोचर कई राशियों के जीवन में मुश्किले लेकर आएगा. ऐसे में इन्हें सावधान होने की जरूरत है.
Mars Transit 2025: 13 सितंबर को यानी कल मंगल ग्रह तुला राशि में गोचर करने वाले हैं. मंगल का तुला राशि में गोचर करना कई राशियों के लिए कष्टदायक हो सकता है. इस ग्रह गोचर का कई राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. इन लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि, मंगल ग्रह 13 सितंबर को रात 9 बजकर 21 मिनट पर तुला राशि में गोचर करेंगे. इसके चलते तीन राशियों को आर्थिक, वैवाहिक और करियर के क्षेत्र परेशानी होगी. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.
मेष राशि (Mesh Rashi)
मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं. मंगल मेष राशि के सांतवें भाव में गोचर करेंगे. यह समय मेष राशि वालों के लिए कठिन होगा. वैवाहिक संबंधों में मुश्किलें होंगी. जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें नुकसान हो सकता है. आर्थिक समस्या हो सकती है. आपको बुरे प्रभाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए.
यह भी पढ़ें - करवा चौथ व्रत किस दिन रखा जाएगा है? यहां जानें पूजा विधि और मुहूर्त के साथ चंद्रोदय का सटीक समय
कर्क राशि (Kark Rashi)
मंगल का गोचर कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा. जो लोग भूमि-भवन से जुड़े मुद्दे में फंसे हुए हैं उन्हें समस्या हो सकती है. खर्च बढ़ने से धन हानि हो सकती है. करियर के क्षेत्र में होने वाली राजनीति से नुकसान हो सकता है. आपको उपाय के लिए तांबे के बर्तन से सूर्य को जल अर्पित करना होगा.
कुंभ राशि (Kumbh Rashi)
कुंभ राशि के नौवें भाव में मंगल ग्रह का गोचर होगा. आपको इस दौर में मेहनत करनी पड़ सकती है. मेहनत की कमी होने पर सफलता मिलने में मुश्किल होगी. आपके आर्थिक हालात बिगड़ सकते हैं. उपाय के लिए आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
