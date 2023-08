Mangal Gochar 2023: आज बदल रही है मंगल की चाल, कर्क राशि में मंगल का प्रवेश इन राशियों की चमकाएगा किस्मत

Mangal Gochar 2023: मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा. कई राशियों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा.

डीएनए हिंदीः ग्रह के सेनापति मंगल ग्रह (Mangal Gochar 2023) का आज 10 मई 2023 को कर्क राशि में गोचर हो रहा है. मंगल का यह गोचर (Mangal Gochar 2023) आज दोपहर 01ः44 पर होगा. ग्रहों के गोचर करने से सभी राशि के जातकों का जीवन प्रभावित होता है. मंगल (Mangal Gochar 2023) के कर्क राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा. हालांकि की मंगल का कर्क राशि में गोचर (Mangal Gochar 2023) करना तीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है. तो चलिए जानते हैं कि मंगल के इस गोचर (Mangal Gochar 2023) से किन राशि के जातकों की किस्मत चमकेगी.

मंगल के गोचर से इन राशि के जातकों की चमकेगी किस्मत (Mangal Gochar 2023 Will Shine Luck Of These Zodiac)

वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi)

आपके लिए मंगल ग्रह का यह गोचर बहुत ही लाभकारी होने वाला है. मंगल ग्रह का यह गोचर वृश्चिक राशि के 9वें भाव में हो रहा है. इस गोचर से आपके भाग्य का उदय होगा और आपका बच्चों के साथ घूमने का कोई प्लान बन सकता है. आपके अटके और रूके हुए काम पूरे होंगे और धार्मिक कार्य में हिस्सेदारी हो सकती है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देगा.

यह भी पढ़ें - वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने से लेकर मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए करें ये उपाय, होगा लाभ

मिथुन राशि (Mithun Rashi)

मिथुन राशि के जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में गोचर हो रहा है. इस गोचर से आपको आर्थिक लाभ होगा और कोर्ट कचहरी के मामले में पड़े जातकों को जीत मिलेगी. व्यापार कर रहे जातकों को लाभ होगा और मीडिया व मार्केटिंग के क्षेत्र स जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा.

तुला राशि (Tula Rashi)

तुला राशि वालों को करियर और व्यापार के मामले में लाभ होगा. आपके कर्म भाव में हो रहे मंगल के गोचर से कार्य में सफलता मिलेगी. धन का आगमन बना रहेगा. यह समय व्यापारियों और छात्रों दोनों के लिए ही उचित है. व्यापार में तरक्की होगी और छात्रों को भी लाभ होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर