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Mangal Budh Yuti 2026: मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना

मंगल और बुध की युति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. इनमें 3 राशियां ऐसी हैं, जिनके लिए यह एक बदलाव का समय हो सकता है.

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Nitin Sharma

Updated : Mar 24, 2026, 03:25 PM IST

Mangal Budh Yuti 2026: मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना

Mangal Budh Yuti 2026 

(Credit Image AI)

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Mangal Budh Yuti 2026: ग्रहों का गोचर एक दूसरे राशि और नक्षत्र में एक समय के बाद होता है. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. इन 9 ग्रहों में दो यानी एक ग्रहों सेनापति मंगल और दूसरे ग्रहों क राजकुमार बुध का गोचर बड़ा प्रभाव डालता है. वहीं अब इन दोनों ही प्रभावशाली ग्रहों की युति बनने जा रही है, जो देश दुनिया से लेकर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगी. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, ग्रहों की यह युति 11 अप्रैल को होगी. इसमें 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि ग्रहों के राजकुमार बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर युति बनाएंगे. 

दोनों ग्रहों की युति से चमकेगा भाग्य

मंगल और बुध की युति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. इनमें 3 राशियां ऐसी हैं, जिनके लिए यह एक बदलाव का समय हो सकता है. इनके लिए यह गोल्डन टाइम होगा, जिसमें उनके सभी काम बनेंगे. साथ की खूब पैसा मिल सकता है. इन दोनों ग्रहों की युति 30 अप्रैल तक बनी रहेगी. ऐसे में जानते हैं आखिर वो कौन सी 3 राशियां हैं, जिन्हें मंगल और बुध की युति करोड़पति बना सकती है...

वृषभ राशि

मंगल और बुध की युति वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगी. इनकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी. सफलता के योग बनेंगे. इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं. नौकरी में भी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. निवेश के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी. 

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं. धन-धान्य में भारी वृद्धि होगी. व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. मकान या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं. 

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए मंगल और बुध की युति शुभ संकेत लेकर आएगी. इन्हें नौकरी से लेकर व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी. आर्थिक स्थिति सही रहेगी. निवेश में लाभ के येाग बन रहे हैं. करियर में सफलता प्राप्त हो सकती है. इसके साथ ही मनचाी नौकरी मिल सकती है. 

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

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