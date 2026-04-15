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Malmas 2026: खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान

खरमास खत्म होने के बाद अगले महीने से मलमास की शुरुआत होगी. इस माह में भी मांगलिक कार्यों को करना अशुभ माना जाता है. आइए जानते हैं मलमास में क्या क्या करना चाहिए

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Nitin Sharma

Updated : Apr 15, 2026, 04:48 PM IST

Malmas 2026: खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान

Malmas 2026

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हिंदू धर्म में हर तिथि से लेकर महीने और ग्रह गोचर तक का अपना एक अलग महत्व होता है. किसी भी काम को करने से पूर्व शुभ और अशुभ समय देखा जाता है. इसकी वजह शुभ कार्यों के अच्छे फल की प्राप्ति के लिए उसे शुभ समय में करना ही लाभकारी होता है. इसमें खरमास, मलमास और चातुर्मास होते हैं, जिनमें शादी विवाह से लेकर कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है. यही वजह है कि इसमें सभी तरह के शुभ कार्य बंद हो जाते हैं. वहीं 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो गया है. इसके खत्म होते ही शहनाई बजना शुरू हो गई है, लेकिन 17 मई 2026 से मलमास के शुरू होते ही मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा. इनके अलावा भी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं... 

खरमास और मलमास में क्या अंतर

ग्रहों के राजा सूर्य के धनु या मीन राशि में होने पर खरमास होता है. खरमास साल में 2 बार आता है. इसकी अवधि पूरे 1 माह की होती है. इसी के चलते खरमास में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगा जाती है. वहीं मलमास हर 3 साल में एक बार आता है. यह चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच आए 33 दिनों के अंतर को खत्म करने के लिए आता है. यही वजह है कि इसे अधिकतम मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. वहीं इस साल मलमास आने के साथ ही ज्येष्ठ मास 2 माह का हो गया है. 

मलमास में गलती से भी नहीं करने चा​हिए ये काम

मलमास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगी. ऐसे में मलमास के शुरुआत से लेकर अंत तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे शादी, सगाई, गृहप्रवेश से लेकर जनेऊ और मुंडन शामिल है. वहीं इस दौरान नया वाहन, घर या प्लॉट खरीदने से बचना चाहिए. इस दौरान घर का निर्माण भी नहीं करना चाहिए. मलमास के दौरान व्यक्ति को व्रत की शुरुआत से लेकर उद्यापन भी नहीं करना चाहिए. 

मलमास में जरूर करें ये काम

मलमास में ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करें. यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए है. इस लिए इस माह में श्रीहरि और तुलसी की पूजा नि​यमित रूप से करें. विष्‍णु सहस्‍त्रनाम का पाठ करें. भगवान विष्‍णु के मंत्र 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. साथ ही श्रीमद्भागवत गीता का पाठ भी करा सकते हैं. इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है. मलमास में दान पुण्य करने से सुख समृद्धि प्रभावित होती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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