Mahavir Jayanti 2026: कल महावीर जयंती पर इस विधि से करें महावीर स्वामी की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

धर्म
कल महावीर जयंती मनाई जाएगी. इस अवसर पर जैस धर्म के लोग सुबह से ही इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर लेते हैं. आइए जानते हैं इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि...
Mahavir Jayanti 2026: जैन धर्म के महावीर जयंती का त्योहार बेहद विशेष है. इस दिन को लोग बड़े ही उत्साह से बनाते हैं. लोग इस त्योहार को बड़े ही हर्षो-उल्लास के साथ मनाते हैं. इस दिन स्वामी महावीर का जन्म दिन हुआ था. बेहद कम उम्र ही ही स्वामी महावीर ने अपना सब कुछ त्यागकर आध्यात्मिक रास्ता चुन लिया था. उनका जन्मदिवस हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. इस पर्व पर भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ जूलूस निकाला जाता है. साथ ही लोगों को अहिंसा व शाकाहार की ओर प्रेरित किया जाता है. इस बार महावीर जयंती कल यानी 31 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. आइए जानते हैं इस दिन पूजा अर्चना से लेकर इसका महत्व...
महावीर जयंती जैन धर्म के लिए बेहद विशेष होता हैं. इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान महावीर का ध्यान करें. स्नान के बाद पूजा स्थल को साफ करें. इसके बाद वहां वेदी की स्थापना करें और भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित करें. भगवान को फल फूल अर्पित करने बाद व्रत का संकल्प लें. सच्चे मन से दीया जलाएं. साथ ही नवकार मंत्र का जाप करें. इससे आध्यात्मिक स्पष्टता मिलती है.
नवकार महामंत्र जैन धर्म से संबंधित है. जैन धर्म के अनुयायियों को नवकार महामंत्र का जाप करना चाहिए. इस मंत्र को नमस्कार मंगल या परमेष्ठी मंत्र के रूप में जाना जाता है. जैन साधु और मुनियों को यह नवकार महामंत्र समर्पित किया गया है.
नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं
नमो आयरियाणं
नमो उवज्झायाणं
नमो लोए सव्व साहूणं.
एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्पणासणो
मंगलाणं च सव्वसिं, पढमं हवइ मंगलं.
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