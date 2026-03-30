Mahavir Jayanti 2026: राजपाठ छोड़ कैसे वर्षों की तपस्या कर वर्धमान से भगवान बनें महावीर स्वामी, जानें जयंती से लेकर उनकी पूरी कहानी

जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी राजा के पुत्र थे. उन्होंने राजपाठ को छोड़कर कठिन तपस्या कर वर्धमान से महावीर स्वामी बनने तक सफर तय किया. उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली.

Mahavir Jayanti Ki Katha: हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर महावीर जयंती मनाई जाती है. महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं. यह दिन उनकी जन्मोत्सव के रूप में बनाया जाता है. इस बार महावीर जयंती 31 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान महावीर कैसे एक राज घराने में जन्म लेकर राजपाठ छोड़कर भगवान बनें. आइए जानते हैं उनके जन्म से लेकर भगवान बनने तक की पूरी कहानी...

राजघराने में हुआ था जन्म

जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्वा बिहार के वैशाली स्थित कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ के घर में हुआ. उनकी मां त्रिशाला थी. जन्म के बाद पिता ने उनका वर्धमान रखा. राजा के लाडले राजकुमार को जन्म से ही किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन वह हमेशा आत्म चिंतन में रहते थे. शांति पसंद करते थे, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी, परिवार और राजपाठ छोड़कर एकांत अपना लिया. घर से दूर जाकर जंगलों में 12 वर्षों की कठोर तपस्या की. इसके बाद केवलज्ञान प्राप्त कर महावीर स्वामी बने. मात्र 72 साल की उम्र में पावापुरी में मोक्ष प्राप्त कर लिया.

राजकुमार वर्धमान से कैसे महावीर स्वामी बने भगवान

भगवान महावीर का जन्म आज से करीब 2500 वर्ष 599 ईसा पूर्व वैशाली बिहार के कुंडलपुर नामक गांव के एक क्षत्रिय राजपरिवार में हुआ था. जन्म के बाद माता-पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा, जिसका अर्थ समृद्धि है. वर्धमान के पिता सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था. वर्धमान का विवाह श्वेतांबर परंपरा के अनुसार राजकुमारी यशोदा से हुआ. हालांकि, दिगंबर परंपरा में महावीर को आजीवन ब्रह्मचारी बताया गया है.

सबकुछ छोड़कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकलें वर्धमान

30 वर्ष की उम्र में राजकुमार वर्धमान ने सांसारिक जीवन छोड़ने का विचार किया और सबकुछ त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े. दीक्षा प्राप्त कर उहोंने एक साल से भी ज्यादा समय तक देवदुष्य वस्त्र धारण किया और इसके बाद निर्वस्त्र होकर कठिन तपस्या की. उन्होंने तप का मार्ग अपनाया. 12 साल तक मौन, तप, उपवास और आत्मसंयम का पालन करते हुए आखिरकार 12 वर्ष बाद उन्हें ऋजुबालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें केवलज्ञान (कैवल्य) की प्राप्ति हुई.

42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ दिव्य ज्ञान

सालों की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में वर्धमान को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भगवान महावीर स्वामी बन गये. भगवान महावीर स्वामी ने अपने 30 वर्ष तक बिहार से लेकर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत कई जगहों का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया. लोगों को शांति का संदेश दिया. 72 वर्ष की उम्र में कार्तिक अमावस्या पर दीपावली के दिन भगवान महावीर ने बिहार के पावापुरी में मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति की.

ऐसे मनाई जाती है महावीर जयंती

महावीर जयंती को जैन धर्म में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन जैन मंदिरों में साज सजावट करने के साथ ही महावीर स्वामी की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है. उनकी पूजा अर्चना करने के साथ ही रथ यात्राएं निकाली जाती हैं. लोग दान-पुण्य करते हैं और धर्म से जुड़े कार्य करते हैं. इस समय में भगवान के द्वारा किये गये कार्य और संदेशों को याद किया जाता है.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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