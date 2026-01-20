FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

धर्म

धर्म

Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

हर माह में मासिक शिवरात्रि आती है. इस दिन भगवान शिव की आराधना और व्रत किया जाता है, लेकिन इनमें एक महाशिवरात्रि आती है, जो फाल्गुन माह में आती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 20, 2026, 05:09 PM IST

Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
महाशिवरात्रि का दिन महादेव के भक्तों के लिए बहुत ही विशेष होता है. इस दिन का इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं. इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था. यही वजह है कि इस दिन को विशेष माना गया है. इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. जीवन में खुशहाली आती है. महाशिवरात्रि हर बार फाल्गुन माह में आती है. आइए जानते हैं इस साल कब है महाशिवरात्रि और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा... 

इस दिन है महाशिवरात्रि का व्रत

हर माह में मासिक शिवरात्रि आती है. इस दिन भगवान शिव की आराधना और व्रत किया जाता है, लेकिन इनमें एक महाशिवरात्रि आती है, जो फाल्गुन माह में आती है. पंचांग के अनुसार, इस बार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को शाम 5 बजकर 4 मिनट से होगी. यह तिथि अगले दिन 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट तक रहेगी. ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी को रखा जाएगा. इसी दिन महादेव ​की विधि​ विधान से पूजा अर्चना की जाएगी. 

महाशिवरात्रि 2026 पूजा शुभ मुहूर्त

महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रात्रि का प्रथम पहर शाम 6 बजकर 39 मिनट से लेकर 9 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. वहीं इसके बाद दूसरा पहर 09 बजकर 45 मिनट से लेकर 12 बजकर 52 मिनट फरवरी 16 तक रहेगा. वहीं तीसरा पूजा का शुभ का मुहूर्त 16 फरवरी की रात 12 बजकर 52 मिनट से लेकर 03 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. 

महाशिवरात्रि व्रत 2026 पारण का समय

महाशिवरात्रि व्रत का पारण 15 फरवरी के अगले दिन 16 फरवरी  2026 को किया जाएगा. पारण के लिए शुभ समय 16 फरवरी की सुबह 7 बजकर 6 मिनट से शुरू होगा. महाशिवरात्रि व्रत पारण का शुभ समय दोपहर 3 बजकर 46 मिनट पर खत्म हो जाएगा. ऐसे में शुभ समय में ही भगवान शिव और मां पार्वती को भोग लगाएं. उनकी पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले बेर या प्रसाद ग्रहण करें. इसके बाद अन्न ग्रहण करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

