Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!

Maha Shivratri Upay: इस बार महाशिवरात्रि पर दुर्लाभ योग बनने जा रहा है, माना जा रहा है कि यह योग सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध कर सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें इस बार महाशिवरात्रि के दिन जरूर अपनाना चाहिए..

Maha Shivratri 2026: इस बार महाशिवरात्रि पर दुर्लाभ योग बनने जा रहा है, माना जा रहा है कि यह योग सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध कर सकता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, यह वैराग्य और गृहस्थ जीवन के मिलन का प्रतीक है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजन करने से न केवल वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग भी खुलते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें इस बार महाशिवरात्रि के दिन जरूर अपनाना चाहिए..

सौभाग्य प्राप्ति के लिए

सौभाग्य के लिए 'गौरी-शंकर पूजन: ज्योतिष के अनुसार, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में तनाव है, तो महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां अर्पित करें और भगवान शिव पर पंचामृत चढ़ाएं, इससे आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी.

आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए

गन्ने के रस से करें अभिषेक: इस दिन आर्थिक तंगी दूर करने के लिए गन्ने के रस का अभिषेक करें, शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी का वास होता है. ज्योतिष के अनुसार, अगर आप कर्ज या पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, तो 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने से लाभ मिलेगा.

मानसिक शांति के लिए

बेलपत्र का इस्तेमाल: नकारात्मकता दूर करने के लिए बेलपत्र का विशेष इस्तेमाल किया जा सकता है, शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और इस दिन 108 बेलपत्रों पर चंदन से 'राम' लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. इससे आपकी मानसिक शांति मिलेगी, आस-पास की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी.

रोगदोष से छुटकारा पाने के लिए

महामृत्युंजय जाप: इसके अलावा रोग मुक्ति के लिए महामृत्युंजय जाप करें, अगर आप लंबे समय से बीमार हैं तो महाशिवरात्रि की रात को महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप कर सकते हैं. इसके साथ शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें. कहते हैं भगवान शिव 'मृत्युंजय' हैं और शिव अकाल मृत्यु के भय को भी हर लेते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.