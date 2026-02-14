Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ

Parthiv shivling kaise banaye? महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. आइए जानें पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि, पूजा का तरीका क्या है...

Mahashivratri: Parthiv shivling kaise banaye? महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है, जो सबसे पावन दिनों में से एक माना जाता है. पंचांग के अनुसार, हर साल यह शुभ दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को पड़ता है, इस बार यह तिथि 15 फरवरी 2026 को पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस तिथि पर शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था, इसलिए इसे आध्यात्मिक ऊर्जा की सबसे शक्तिशाली तिथि माना जाता है. कहते हैं इस दिन व्रत, जप, ध्यान और विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. आइए जानें पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि, पूजा का तरीका क्या है...

महाशिवरात्रि पर क्यों बनाई जाती है पार्थिव शिवलिंग?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से निर्मित भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र और फलदायी रूप है, जिसे शिव पुराण के अनुसार मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति और सुख-समृद्धि के लिए बनाया जाता है. पार्थिव शिवलिंग को सरलता और सादगी का प्रतीक माना जाता है. घर या पवित्र स्थान पर पार्थिव शिवलिंग की विधिवत पूजा की जाती है, बाद में विसर्जित कर दिया जाता है.

महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं पार्थिव शिवलिंग? जानें विधि

पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध मिट्टी लें, मिट्टी नदी, तालाब या पीपल के नीचे की होनी चाहिए. इसके बाद इसमें गंगाजल, गाय का दूध, दही, घी और शहद मिलाकर चिकना गूंथ लें. ध्यान रहे शिवलिंग को 12 अंगुल से अधिक ऊंचा न बनाएं, 'ऊँ नमः शिवाय' मंत्र जाप करते हुए पिंडी और जलाधारी बनाएं और फिर पीतल की थाली में उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें.

महाशिवरात्रि पर कैसे करें पार्थिव शिवलिंग की पूजा? जानें विधि

शिवलिंग बनाने बाद आप पूजा स्थल पर रखें, सबसे पहले शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें. इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि अर्पित करें. पूजा के दौरान भांग, अक्षत, पुष्प आदि भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करें. धूप-दीप जलाकर शिवलिंग की पूजा करें. पूजा के दौरान शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जप कर सकते हैं. आखिर में पूजा के अंत में शिव जी की आरती का पाठ करें.

महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व है?

महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, शिव महापुराण में भी इसका महत्व बताया गया है. महापुराण के अनुसार, जो भी पार्थिव शिवलिंग से पूजन करता है, वह धन, धान्य, आरोग्य और पुत्र सब पाता है. वहीं पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है. बताते चलें कि शिवजी की अराधना के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन महिला और पुरूष दोनों कर सकते हैं.

