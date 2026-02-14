FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जमात-ए-इस्लाम के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पाकिस्तान के कराची से बड़ी खबर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

Dark Showering: क्या है 'डार्क शॉवरिंग'? इस वायरल ट्रेंड से वाकई नींद न आने की समस्या होती है दूर?    

क्या है 'डार्क शॉवरिंग'? इस वायरल ट्रेंड से वाकई नींद न आने की समस्या होती है दूर, मिलता है सुकून

Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ

Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर

Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर

धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

Homeधर्म

धर्म

Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ

Parthiv shivling kaise banaye? महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. आइए जानें पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि, पूजा का तरीका क्या है... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 14, 2026, 09:30 PM IST

Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ

Mahashivratri: Parthiv shivling kaise banaye? (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Mahashivratri: Parthiv shivling kaise banaye? महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है, जो सबसे पावन दिनों में से एक माना जाता है. पंचांग के अनुसार, हर साल यह शुभ दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को पड़ता है, इस बार यह तिथि 15 फरवरी 2026 को पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस तिथि पर शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था, इसलिए इसे आध्यात्मिक ऊर्जा की सबसे शक्तिशाली तिथि माना जाता है. कहते हैं इस दिन व्रत, जप, ध्यान और विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. आइए जानें पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि, पूजा का तरीका क्या है... 

महाशिवरात्रि पर क्यों बनाई जाती है पार्थिव शिवलिंग?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से निर्मित भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र और फलदायी रूप है, जिसे शिव पुराण के अनुसार मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति और सुख-समृद्धि के लिए बनाया जाता है. पार्थिव शिवलिंग को सरलता और सादगी का प्रतीक माना जाता है. घर या पवित्र स्थान पर पार्थिव शिवलिंग की विधिवत पूजा की जाती है, बाद में विसर्जित कर दिया जाता है. 

यह भी पढ़ें: शिवलिंग पर कौन सी 7 चीजें चढ़ाना वर्जित माना गया है और क्यों? महाशिवरात्रि पर पूजा के नियम जान लें

महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं पार्थिव शिवलिंग? जानें विधि

पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध मिट्टी लें, मिट्टी नदी, तालाब या पीपल के नीचे की होनी चाहिए. इसके बाद इसमें गंगाजल, गाय का दूध, दही, घी और शहद मिलाकर चिकना गूंथ लें. ध्यान रहे शिवलिंग को 12 अंगुल से अधिक ऊंचा न बनाएं, 'ऊँ नमः शिवाय' मंत्र जाप करते हुए पिंडी और जलाधारी बनाएं और फिर पीतल की थाली में उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें. 

महाशिवरात्रि पर कैसे करें पार्थिव शिवलिंग की पूजा? जानें विधि

शिवलिंग बनाने बाद आप पूजा स्थल पर रखें, सबसे पहले शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें. इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि अर्पित करें. पूजा के दौरान भांग, अक्षत, पुष्प आदि भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करें. धूप-दीप जलाकर शिवलिंग की पूजा करें. पूजा के दौरान शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जप कर सकते हैं. आखिर में पूजा के अंत में शिव जी की आरती का पाठ करें.

यह भी पढ़ें: Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व है? 

महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, शिव महापुराण में भी इसका महत्व बताया गया है. महापुराण के अनुसार, जो भी पार्थिव शिवलिंग से पूजन करता है, वह धन, धान्य, आरोग्य और पुत्र सब पाता है. वहीं पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है. बताते चलें कि शिवजी की अराधना के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन महिला और पुरूष दोनों कर सकते हैं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर
Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर
धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'
धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके
4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
MORE
Advertisement
धर्म
Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Mahashivratri Panchmukhi Shivaling: महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
MORE
Advertisement