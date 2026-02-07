FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Maha Shivaratri 2026: नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें

भोले बाबा तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए अक्सर लोग नंदी के कान में फुसफुसाते दिखते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि नंदी के केवल दाहिने कान में ही क्यों ये कामना कहनी होती है और शिवजी तक वही क्यों सबकी कामना पहुंचाते हैं? चलिए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ये जानते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 07, 2026, 10:36 AM IST

Maha Shivaratri 2026: नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें

 Why are wishes whispered into Nandi's ear? 

भगवान शिव के मंदिर के बाहर नंदी जरूर होते हैं और वह अपने आराध्यदेव शिव की ओर ध्यानमग्न बैठे रहते हैं. सदियों से लोग अपन दिल का कामना नंदी के कान में कह कर आते हैं. लेकिन सवाल यह है आखिर नंदी के कान में ही इच्छा क्यों बताई जाती है और विशेष रूप से दाहिने कान में क्यों? महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर यह परंपरा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब भक्त महादेव से विशेष कृपा की कामना करते हैं.

महाशिवरात्रि 2026 कब है?

महाशिवरात्रि 2026 रविवार 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. यह शिवभक्तों के लिए सबसे पवित्र रात्रि मानी जाती है, जब ध्यान, उपवास और प्रार्थना से शिव कृपा प्राप्त करने का विशेष योग बनता है.

नंदी और महादेव का क्या संबंध है?

नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन, द्वारपाल और परम भक्त होने के साथ विश्वसनीय संदेशवाहक माने गए हैं. शास्त्रों के अनुसार शिवजी, नंदी के बिना किसी की बात नहीं सुनते. इसलिए नंदी को भक्त और भगवान के बीच दिव्य माध्यम माना जाता है.यही कारण है कि भक्त पहले शिवलिंग के दर्शन करते हैं और फिर नंदी के कान में अपनी मनोकामना बताते हैं.

नंदी के कान में मनोकामना क्यों बताई जाती है
सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नंदी के कान में भी शिव भक्त अपनी कामना क्यों कहते हैं. इसके पीछे कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक कारण हैं. पहला नंदी को शिव का सबसे विश्वसनीय सेवक माना जाता है. कान में धीरे से कही गई बात गोपनीय और शुद्ध भाव का प्रतीक है. दूसरे  नंदी हमेशा ध्यान में शिव को निहारते हैं.माना जाता है कि भक्त की इच्छा उनके कान में पहुँचते ही शिव का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है.तीसरा कारण है यह परंपरा भक्त की भावना को शिव तक पहुंचाने का प्रतीकात्मक तरीका है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह माना जाता है.

नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों बताई जाती है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाहिना कान सात्विक ऊर्जा, धर्म और शुभता का प्रतीक है. दाहिने भाग को सकारात्मक शक्ति और शिव तत्व से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि दाहिने कान में कही गई इच्छा शीघ्र फलित होती है. कुछ मंदिरों में बाएं कान की परंपरा भी है, लेकिन शास्त्रीय रूप से दाहिना कान श्रेष्ठ माना गया है.

महाशिवरात्रि पर नंदी के कान में मनोकामना करना क्यों विशेष है?

महाशिवरात्रि की रात को ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम पर होती है और ध्यान और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए माना जाता है कि ये शिव कृपा प्राप्त करने का विशेष योग होता है. इसलिए महाशिवरात्रि पर नंदी के कान में इच्छा व्यक्त करना अत्यंत फलदायी माना जाता है.

नंदी के कान में इच्छा बताने से पहले पूजा के शास्त्रीय नियम भी जान लें

पहले शिवलिंग के दर्शन करें फिर नंदी को प्रणाम करें. याद रखें नंदी को बिना छुए ही प्रणाम करना चाहिए. इसके बाद ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.  फिर नंदी पर जल अर्पित करें. फिर बेलपत्र और फूल अर्पित करें और फिर मनोकामना धीरे और सकारात्मक भाव से नंदी के दाहिने कान में कह दें और याद रखें इच्छा पूरी होने पर शिव और नंदी को धन्यवाद भी जरूर दें. 

नंदी के कान में मनोकामना कहना आस्था, ऊर्जा और विश्वास का संगम

नंदी महाराज के दाहिने कान में मनोकामना बताने की परंपरा केवल धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि शिव-भक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है.महाशिवरात्रि 2026 जैसे शुभ अवसर पर यह परंपरा भक्तों के लिए शिव कृपा पाने का आध्यात्मिक माध्यम बन जाती है.यदि आपकी मनोकामना सच्चे मन से कही जाए, तो नंदी के माध्यम से वह महादेव तक अवश्य पहुंचती है. ऐसी करोड़ों शिवभक्तों की अटूट आस्था है.

 

