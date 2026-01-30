Magh Purnima : माघ पूर्णिमा पर बन रहा शुभ संयोग, इन 4 राशियों पर होगी सुख और धन की वर्षा

1 फरवरी दिन रविवार को माघ पूर्णिमा है और इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही की कई शुभ योग बन रहा है जिससे कुछ राशियों के जीवन में सुख और धन की वर्षा होगी.

माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है. इसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. माघ पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनका प्रभाव कुछ राशियों के जीवन पर पड़ेगा. शुभ योगों के बनने से माघ पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाएगा. ज्योतिष के अनुसार , माघ पूर्णिमा पर प्रीति योग, आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र योग, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं. ये शुभ योग कुछ राशियों के लोगों को लाभ पहुंचाएंगे. उनका जीवन दुखों से मुक्त होगा और सुख एवं समृद्धि लाएगा. जानिए किन राशियों को माघ पूर्णिमा का लाभ मिलेगा.

इस राशि के जातकों को माघ पूर्णिमा के दिन लाभ मिलेगा.

मेष राशि

माघ पूर्णिमा के दिन मेष राशि के जातकों को मनचाही सफलता मिलेगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके शुभ प्रयास सफल होंगे. इन अवसरों का लाभ उठाएं. व्यापारियों को फायदा होगा. नौकरी और व्यापार में आपको मनचाही सफलता मिलेगी. इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी भाग ले सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को पौष पूर्णिमा से बहुत लाभ होगा. आपका काम सफल होगा, नौकरी और व्यापार में लाभ होगा. जीवन की मौजूदा समस्याएं दूर होंगी. अपने शब्दों पर संयम रखें. आपकी योजनाएं सफल होंगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. नौकरी और व्यापार में अपेक्षित सफलता मिलेगी. इस दौरान आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं.

वृश्चिक राशि

पौष पूर्णिमा वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगी. कड़ी मेहनत करने पर आपको मनचाही सफलता मिलेगी. इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है. व्यापारियों के लिए अच्छा समय रहेगा. आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. किसी बड़े लेन-देन के कारण आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिल सकता है. यह समय आपके लिए शुभ रहेगा.



धनुराशि

पौष पूर्णिमा धनु राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगी. इस दौरान आपको नए अवसर मिलेंगे. योजनाएं सफल होंगी और निवेश से लाभ प्राप्त होगा. हालांकि, निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. रिश्ते और भी सौहार्दपूर्ण होंगे.



प्रश्न: माघ पूर्णिमा कब है?

उत्तर: माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है.

प्रश्न: माघ पूर्णिमा के दिन कौन सा शुभ योग बनेगा?

उत्तर: माघ पूर्णिमा के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र योग, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा.

प्रश्न: इस शुभ योग से किस राशि को लाभ होगा?

उत्तर: यह शुभ योग मेष, मिथुन और धनु राशि के जातकों के लिए लाभकारी होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से