FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World; मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World, मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व

खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

Homeधर्म

धर्म

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है. इसके साथ ही हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 19, 2026, 03:54 PM IST

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Magh Purnima 2026: हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है. इसे कुछ जगहों पर माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है. ये माघ स्नान का अंतिम दिन होता है. मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करना बेहद शुभ होता है. इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों की समाप्ति होती है, जो भी श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है. उसे उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है.आइए जानते हैं कब है माघ पूर्णिमा की तिथि, पूजा विधि और महत्व...

इस दिन है माघ पूर्णिमा

इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को पड़ रही है. इस दिन चन्द्रोदय समय शाम करीब 05 बजकर 26 मिनट पर होगा. पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी 2026 की सुबह 05 बजकर 52 मिनट पर होगी. वहीं इसका समापन 2 फरवरी 2026 को 03 बजकर 38 मिनट पर होगा. ऐसे में माघ पूर्णिमा का स्नान और पूजा 1 फरवरी को ही किया जाएगा.  

माघ पूर्णिमा की पूजा विधि

माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है. इसके साथ ही हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है. इसके साथ ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए. इसके बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए. अगर नदी स्नान संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें.

ऐसे लें व्रत का संकल्प

माघ पूर्णिमा पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत करने से पितृ प्रसन्न होते हैं. व्यक्ति के सभी पाप दोष दूर होने के साथ ही मनोकामना पूर्ण होती है. इसी लिए माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान के बाद भगवान विधि विधान से पूजा अर्चना करें. साथ ही अपनी मनोकामना बोलकर व्रत का संकल्प लें. संकल्प लेने के बाद सबसे पहले कलश स्थापना और भगवान गणेश का पूजन करें. इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. शाम में चन्द्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर उनका पूजन करें. ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
MORE
Advertisement