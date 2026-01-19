Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है. इसके साथ ही हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है.

Magh Purnima 2026: हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है. इसे कुछ जगहों पर माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है. ये माघ स्नान का अंतिम दिन होता है. मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करना बेहद शुभ होता है. इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों की समाप्ति होती है, जो भी श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है. उसे उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है.आइए जानते हैं कब है माघ पूर्णिमा की तिथि, पूजा विधि और महत्व...

इस दिन है माघ पूर्णिमा

इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को पड़ रही है. इस दिन चन्द्रोदय समय शाम करीब 05 बजकर 26 मिनट पर होगा. पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी 2026 की सुबह 05 बजकर 52 मिनट पर होगी. वहीं इसका समापन 2 फरवरी 2026 को 03 बजकर 38 मिनट पर होगा. ऐसे में माघ पूर्णिमा का स्नान और पूजा 1 फरवरी को ही किया जाएगा.

माघ पूर्णिमा की पूजा विधि

माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है. इसके साथ ही हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है. इसके साथ ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए. इसके बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए. अगर नदी स्नान संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें.

ऐसे लें व्रत का संकल्प

माघ पूर्णिमा पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत करने से पितृ प्रसन्न होते हैं. व्यक्ति के सभी पाप दोष दूर होने के साथ ही मनोकामना पूर्ण होती है. इसी लिए माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान के बाद भगवान विधि विधान से पूजा अर्चना करें. साथ ही अपनी मनोकामना बोलकर व्रत का संकल्प लें. संकल्प लेने के बाद सबसे पहले कलश स्थापना और भगवान गणेश का पूजन करें. इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. शाम में चन्द्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर उनका पूजन करें. ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है.

