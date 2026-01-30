Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त 

धर्म
Magh Purnima 2026 Date: माघ पूर्णिमा के शुभ तिथि पर माघ मास का अंतिम स्नान (Magh Snan) किया जाता है. इसलिए यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है. इस बार माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. आइए जानें सही डेट...
Magh Purnima 2026 Date: माघी या माघ पूर्णिमा के शुभ तिथि पर माघ मास का अंतिम स्नान (Magh Snan) किया जाता है. इसलिए यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है. इस तिथि पर दान, पूजा, व्रत और जप का भी महत्व होता है. पचांग के अनुसार, माघ पूर्णिमा माघ महीने के अंतिम दिन पड़ता है और इसके बाद से ही फाल्गुन मास (Falgun 2026) आरंभ हो जाता है. हालांकि, इस बार माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. लोगों के मन में ये सवाल है कि इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है या 2 फरवरी को.. आइए जान लेते हैं क्या है सही डेट, साथ ही जानेंगे स्नान, दान और पूजा मुहूर्त...
पंचांग के अनुसार, इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को रहेगी, रविवार 1 फरवरी को सुबह 05.52 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और 2 फरवरी को तड़के 3.28 पर समाप्त हो जाएगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, 1 फरवरी को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी. इसी दिन माघी पूर्णिमा का स्नान, दान, पूजन और व्रत आदि जैसे धार्मिक कार्य होंगे.
यह भी पढ़ें: Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है, जोकि सुबह 07.10 से रात 11.58 तक रहेगा और इस तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि, प्रीति योग और आयुष्मान योग भी रहेगा. मान्यता है कि इन योगों में किए स्नान, दान और पूजन का शीघ्र फल मिलता है. स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना जाता है.
वहीं पूजा के लिए सुबह 05.24 से 06.32 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. इस दिन स्नान और पूजन के बाद दान जरूर करें. पूर्णिमा का व्रत रखने वाले जातक 2 फरवरी को सुबह 06.33 से सुबह 07.55 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं.
मान्यताओं के अनुसार, माघ पूर्णिमा की शुभ तिथि पर देवता पृथ्वी लोक पर विचरण करने आते हैं. इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं और साधक को शुभ फल और आशीर्वाद प्रदान करते हैं. खासतौर से इस दिन प्रयागराज में संगम स्नान को अत्यंत फलदायी माना गया है.
इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और संकल्प लें, इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें. 'ऊं नमो नारायण' मंत्र का जप करें. सूर्य भगवान की विधिपूर्वक पूजा करें. जल में काले तिल डालकर पितरों के लिए तर्पण करना भी शुभ है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से..