धर्म

Maa Saraswati Aarti: बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल

माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी. विद्या और ज्ञान देने वाली मां सरस्वती शिक्षा, कला और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बसंत पंचमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 22, 2026, 01:13 PM IST

Maa Saraswati Aarti: बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
इस साल 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी. यह दिन मां सरस्वती को समर्पित होता है. इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की उपासना करने से व्यक्ति की बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है. इसके अलावा शिक्षा और करियर में सफलता मिलती हे. बसंत पचंमी को मां सरस्वती की पूजा के नाम से भी जाना जाता है. 

इस दिन हुई थी मां सरस्वती की उत्पत्ति

मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी. विद्या और ज्ञान देने वाली मां सरस्वती शिक्षा, कला और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बसंत पंचमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही माता की आरती और मंत्र जाप से कृपा प्राप्त होती है. बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होती है.आइए जानते हैं मां सरस्वती की आरती और मंत्र...

मां सरस्वती के मंत्र

1. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता.
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः..

2. ॐ ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि.
तन्नो देवी प्रचोदयात्..

3. ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयम्कारी
वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा.

4. ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः.

5. ॐ ऐं महासरस्वत्यै नमः.

मां सरस्वती की आरती

ॐ जय सरस्वती माता,मैया जय सरस्वती माता.

सदगुण वैभव शालिनी,त्रिभुवन विख्याता..

जय सरस्वती माता..

चन्द्रवदनि पद्मासिनि,द्युति मंगलकारी.

सोहे शुभ हंस सवारी,अतुल तेजधारी..

जय सरस्वती माता..

बाएं कर में वीणा,दाएं कर माला.

शीश मुकुट मणि सोहे,गल मोतियन माला..

जय सरस्वती माता..

देवी शरण जो आए,उनका उद्धार किया.

पैठी मंथरा दासी,रावण संहार किया..

जय सरस्वती माता..

विद्या ज्ञान प्रदायिनि,ज्ञान प्रकाश भरो.

मोह अज्ञान और तिमिर का,जग से नाश करो..

जय सरस्वती माता..

धूप दीप फल मेवा,माँ स्वीकार करो.

ज्ञानचक्षु दे माता,जग निस्तार करो..

जय सरस्वती माता..

माँ सरस्वती की आरती,जो कोई जन गावे.

हितकारी सुखकारीज्ञान भक्ति पावे..

जय सरस्वती माता..

जय सरस्वती माता,जय जय सरस्वती माता.

सदगुण वैभव शालिनी,त्रिभुवन विख्याता..

जय सरस्वती माता..

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

