Maa Lakshmi Puja: घर लें आए मां लक्ष्मी की प्रिय ये 5 चीजें, देवी मां की कृपा से भरी रहेगी तिजोरी

मां लक्ष्मी पूजा उपाय

डीएनए हिंदी: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को धन की देवी माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा (Maa Lakshmi Blessings) हो तो उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है. उसकी आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत रहती है. लोग धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की पूजा (Maa Lakshmi Puja) कर उन्हें प्रसन्न करते हैं. ताकी उनके जीवन में धन संबंधित समस्याएं न हो. शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को समर्पित माना जाता है ऐसे में इस दिन खास उपाय (Maa Lakshmi Puja And Upay) करने से मां को प्रसन्न किया जा सकता है. आप घर के मंदिर में कुछ खास चीजों को रख कर भी मां लक्ष्मी की कृपा (Maa Lakshmi Blessings) प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए जानते है कि किन चीजों को घर के मंदिर में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

मां लक्ष्मी की कृपा के लिए घर में रखें ये चीजें (Keep These Things In Home For Maa Lakshmi Blessings)

घर के पूजा स्थल पर स्थापित करें श्री यंत्र

शास्त्रों के अनुसार श्री यंत्र का संबंध मां लक्ष्मी से होता है. यहीं वजह है कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री यंत्र स्थापित करने की सलाह दी जाती है. श्री यंत्र को घर के मंदिर में शुक्रवार को लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करना चाहिए. श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं नम्ः, ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महा लक्ष्म्यै नम्ः" इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए.

यह भी पढ़ें - Chaitra Navratri Kanya Pujan: नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान इन बातों का रखें खास ख्याल, छोटी सी गलती से रूठ सकती हैं देवी मां



गाय के देशी घी का जलाएं दीपक

घर के मंदिर में खुले बर्तन में गाय का देशी घी रखना चाहिए. मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए. साथ ही आपको मां को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए.

लक्ष्मी मां की प्रतिमा के आगे रखें इत्र

आपको मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमेशा मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने इत्र रखना चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

दक्षिणावर्ती शंख

दक्षिणावर्ती शंख का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है ऐसे में इसे घर के मंदिर में रखना शुभ माना जाता है. मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख से मां लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए.

कमल का फूल

मां लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही अधिक प्रिय होता है. मां को प्रसन्न करने के लिए आपको रोज मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

यह भी पढ़ें - Chaitra Navratri 2023: इस दिन है चैत्र नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी और रामनवमी, बन रहे हैं कई शुभ योग

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.