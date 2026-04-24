Baglamukhi Jayanti Katha Aarti: आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति

बगलामुखी जयंती आज यानी 24 अप्रैल 2026 को पड़ रही है. मान्यता है कि बगलामुखी जयंती के दिन पूजा-पाठ और व्रत रखने से बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं व्रत कथा और आरती...

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Baglamukhi Jayanti Katha Aarti: हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मां बगलामुखी की जयंती मनाई जाती है. इसी दिन मां बगलामुखी का प्रकट हुई थी. इस बार बगलामुखी जयंती आज यानी 24 अप्रैल 2026 को पड़ रही है. मान्यता है कि बगलामुखी जयंती के दिन पूजा-पाठ और व्रत रखने से बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है. भय और शत्रुओं का नाश होता है. इस दिन सफलता प्राप्ति और कष्टों से मुक्ति के माता रानी का व्रत पूजा जरूर करें. इस दिन माता रानी की कथा और आरती करने से सभी समस्याएं नष्ट होती हैं. मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं मां बगलामुखी की व्रत कथा और आरती

बगलामुखी जयंती की व्रत कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सत्ययुग में एक दिन अत्यन्त भीषण चक्रवात सम्पूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने में लगा था, जिससे बचने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु कठोर तपस्या में लीन हो गए. विष्णु जी की कड़ी तपस्या से देवी महात्रिपुरा प्रसन्न हुईं और भीषण चक्रवात को शांत कर दिया. इसके बाद देवी महात्रिपुरा ने सृष्टि पर भ्रमण करने की योजना बनाई. भ्रमण करते-करते देवी हरिद्रा सरोवर पर पहुंच गई, जिसमें उन्होंने जलक्रीड़ा भी की. सरोवर के पास सौराष्ट्र नामक स्थान था, जहां पीले सरोवर में उनके हृदय से देवी बगलामुखी का स्वरूप प्रकट हुआ.

मां बगलामुखी की आरती

जय जय श्री बगलामुखी माता,आरति करहुं तुम्हारी.

पीत वसन तन पर तव सोहै,कुण्डल की छबि न्यारी..

कर-कमलों में मुद्गर धारै,अस्तुति करहिं सकल नर-नारी..

जय जय श्री बगलामुखी माता...

चम्पक माल गले लहरावे,सुर नर मुनि जय जयति उचारी..

त्रिविध ताप मिटि जात सकल सब,भक्ति सदा तव है सुखकारी..

जय जय श्री बगलामुखी माता...

पालत हरत सृजत तुम जग को,सब जीवन की हो रखवारी..

मोह निशा में भ्रमत सकल जन,करहु हृदय महं, तुम उजियारी..

जय जय श्री बगलामुखी माता...

तिमिर नशावहु ज्ञान बढ़ावहु,अम्बे तुमही हो असुरारी..

सन्तन को सुख देत सदा ही,सब जन की तुम प्राण पियारी..

जय जय श्री बगलामुखी माता...

तव चरणन जो ध्यान लगावै,ताको हो सब भव-भयहारी..

प्रेम सहित जो करहिं आरती,ते नर मोक्षधाम अधिकारी..

जय जय श्री बगलामुखी माता...

दोहा

बगलामुखी की आरती,पढ़ै सुनै जो कोय..

विनती कुलपति मिश्र की,सुख-सम्पति सब होय..

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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