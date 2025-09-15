Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?

जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

दर्द में डूबे सबको हंसाने वाले कीकू शारदा, बोले- 'काश! मां का आखिरी फोन उठा लिया होता...'

MP Police Vacancy 2025: इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

कभी टूटने वाली थी Archana Puran Singh और परमीत सेठी की शादी, फिर ऐसे बचाया रिश्ता

Surya Grahan: चंद्रग्रहण के बाद अब सूर्यग्रहण की बारी, भारत समेत दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं और राजनैतिक उथल-पुथल का अंदेशा 

Waqf Law पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः वक्फ़ के लिए 5 साल की अनिवार्यता पर रोक, कलेक्टर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला

SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई ने क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड किया जारी, sbi.co.in से यूं करें डाउनलोड

Cholesterol Symptoms: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के ये कुछ संकेत केवल रात में आते हैं नजर, समझ लें वसा से नसें भरने लगी हैं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दर्द में डूबे सबको हंसाने वाले कीकू शारदा, बोले- 'काश! मां का आखिरी फोन उठा लिया होता...'

दर्द में डूबे सबको हंसाने वाले कीकू शारदा, बोले- 'काश! मां का आखिरी फोन उठा लिया होता...'

MP Police Vacancy 2025: इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

MP Police Vacancy 2025: इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

कभी टूटने वाली थी Archana Puran Singh और परमीत सेठी की शादी, फिर ऐसे बचाया रिश्ता

कभी टूटने वाली थी Archana Puran Singh और परमीत सेठी की शादी, फिर ऐसे बचाया रिश्ता

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?

क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?

जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

Homeधर्म

धर्म

Surya Grahan: चंद्रग्रहण के बाद अब सूर्यग्रहण की बारी, भारत समेत दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं और राजनैतिक उथल-पुथल का अंदेशा 

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 7 सितंबर को हुए चंद्र ग्रहण के कारण नेपाल में बड़ा जन आंदोलन हुआ था, जिसके कारण वहाँ की सरकार गिर गई थी. अब 21 सितंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया में बड़े राजनीतिक और प्राकृतिक बदलाव ला सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 15, 2025, 12:01 PM IST

Surya Grahan: चंद्रग्रहण के बाद अब सूर्यग्रहण की बारी, भारत समेत दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं और राजनैतिक उथल-पुथल का अंदेशा 

सूर्यग्रहण का देश-दुनिया पर क्या होगा प्रभाव?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चंद्र ग्रहण और मंगल पड़ोसी देश नेपाल में सत्ता परिवर्तन का कारण बन गया था और अब सूर्य ग्रहण भी कुछ ऐसे ही भूचाल ला सकता है. ज्योतिषियों की आशंका है कि सूर्य ग्रहण से भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्राकृतिक और राजनैतिक उधल-पुथल मचेगी.  

बता दें कि ज्योतिषियों ने 7 सितंबर 2025 को होने वाले चंद्र ग्रहण को 'उथल-पुथल' का संकेत की पहले ही भविष्यवाणी की थी और इसके ठीक दो दिन बाद, मंगलवार, 9 सितंबर 2025 को मंगल ग्रह के अंक 9 का अद्भुत संयोग बना. इस ग्रहण के बाद और अंक 9 के संयोग के दिन, जेन जी ने नेपाल में प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपने पदों से इस्तीफा देने को मजबर कर दिया था.  ज्योतिषियों के अनुसार, यह घटना चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जिसने लोगों में असंतोष और विद्रोह की भावना पैदा की. अब ऐसा ही कुछ सूर्य ग्रहण के प्रभाव से भी हो सकता है.

सूर्य ग्रहण का प्रभाव
 
सूर्य ग्रहण और भारत पर इसका गहरा प्रभाव: अब सबकी निगाहें 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण पर टिकी हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण का प्रभाव चंद्र ग्रहण से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है. कई ज्योतिषियों का मानना ​​है कि इस ग्रहण का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.
 
राजनीतिक उथल-पुथल: यह ग्रहण केंद्र सरकार में बड़े बदलाव या अस्थिरता का कारण बन सकता है. कुछ ज्योतिषियों का मानना ​​है कि इससे किसी बड़े नेता का इस्तीफा या सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है.

सूर्य ग्रहण का प्रभाव
 
युद्ध की आशंका: ज्योतिष के अनुसार, सूर्य ग्रहण के साथ शनि और मंगल की युति और मंगल-राहु की युति युद्ध और बड़े संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकती है. जानकारों का कहना है कि इसके बाद भारत को सीमा पर या किसी अन्य देश के साथ तनाव का सामना करना पड़ सकता है.
 
प्राकृतिक आपदाएं: इस ग्रहण के कारण भूकंप, बाढ़ और आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ सकती है.
 
ग्रहों के अशुभ योग: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 2025 में कई अशुभ योग बन रहे हैं, जैसे शनि-मंगल का षडाष्टक योग, राहु और शनि का पिशाच योग और खप्पर योग. ये योग पहले से ही कई प्राकृतिक और राजनीतिक आपदाओं का कारण माने जाते रहे हैं, जैसे म्यांमार और अफ़गानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप और रूस-यूक्रेन तथा इज़राइल-ईरान के बीच चल रहे युद्ध. 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण इन सभी अशुभ योगों के प्रभाव को और बढ़ा सकता है, जिससे आने वाले समय में बड़े बदलाव और चुनौतियाँ आ सकती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी ग्रह गोचर और गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?
क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?
जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!
जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!
Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा
Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा
Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE