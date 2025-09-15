Surya Grahan: चंद्रग्रहण के बाद अब सूर्यग्रहण की बारी, भारत समेत दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं और राजनैतिक उथल-पुथल का अंदेशा 

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 7 सितंबर को हुए चंद्र ग्रहण के कारण नेपाल में बड़ा जन आंदोलन हुआ था, जिसके कारण वहाँ की सरकार गिर गई थी. अब 21 सितंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया में बड़े राजनीतिक और प्राकृतिक बदलाव ला सकता है.

चंद्र ग्रहण और मंगल पड़ोसी देश नेपाल में सत्ता परिवर्तन का कारण बन गया था और अब सूर्य ग्रहण भी कुछ ऐसे ही भूचाल ला सकता है. ज्योतिषियों की आशंका है कि सूर्य ग्रहण से भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्राकृतिक और राजनैतिक उधल-पुथल मचेगी.

बता दें कि ज्योतिषियों ने 7 सितंबर 2025 को होने वाले चंद्र ग्रहण को 'उथल-पुथल' का संकेत की पहले ही भविष्यवाणी की थी और इसके ठीक दो दिन बाद, मंगलवार, 9 सितंबर 2025 को मंगल ग्रह के अंक 9 का अद्भुत संयोग बना. इस ग्रहण के बाद और अंक 9 के संयोग के दिन, जेन जी ने नेपाल में प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपने पदों से इस्तीफा देने को मजबर कर दिया था. ज्योतिषियों के अनुसार, यह घटना चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जिसने लोगों में असंतोष और विद्रोह की भावना पैदा की. अब ऐसा ही कुछ सूर्य ग्रहण के प्रभाव से भी हो सकता है.





सूर्य ग्रहण और भारत पर इसका गहरा प्रभाव: अब सबकी निगाहें 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण पर टिकी हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण का प्रभाव चंद्र ग्रहण से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है. कई ज्योतिषियों का मानना ​​है कि इस ग्रहण का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.



राजनीतिक उथल-पुथल: यह ग्रहण केंद्र सरकार में बड़े बदलाव या अस्थिरता का कारण बन सकता है. कुछ ज्योतिषियों का मानना ​​है कि इससे किसी बड़े नेता का इस्तीफा या सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है.





युद्ध की आशंका: ज्योतिष के अनुसार, सूर्य ग्रहण के साथ शनि और मंगल की युति और मंगल-राहु की युति युद्ध और बड़े संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकती है. जानकारों का कहना है कि इसके बाद भारत को सीमा पर या किसी अन्य देश के साथ तनाव का सामना करना पड़ सकता है.



प्राकृतिक आपदाएं: इस ग्रहण के कारण भूकंप, बाढ़ और आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ सकती है.



ग्रहों के अशुभ योग: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 2025 में कई अशुभ योग बन रहे हैं, जैसे शनि-मंगल का षडाष्टक योग, राहु और शनि का पिशाच योग और खप्पर योग. ये योग पहले से ही कई प्राकृतिक और राजनीतिक आपदाओं का कारण माने जाते रहे हैं, जैसे म्यांमार और अफ़गानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप और रूस-यूक्रेन तथा इज़राइल-ईरान के बीच चल रहे युद्ध. 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण इन सभी अशुभ योगों के प्रभाव को और बढ़ा सकता है, जिससे आने वाले समय में बड़े बदलाव और चुनौतियाँ आ सकती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी ग्रह गोचर और गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.