Lucky Plants For Money: मनीप्लांट ही नहीं, ये 4 पौधे भी दूर करते हैं पैसों की तंगी, लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

Lucky Plants For Money: मनीप्लांट के साथ-साथ कई ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर में लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.

डीएनए हिंदीः धन प्राप्ति के लिए वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताएं गए हैं. आर्थिक लाभ पाने और जीवन में सुख-समृद्धि के लिए आप इन उपायों (Lucky Plants For Money) को कर सकते हैं. वास्तु शास्त्र में धन लाभ के लिए पौधों के बारे में भी बताया गया है. धन लाभ के लिए मनीप्लांट (Money Plant) के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं. हालांकि मनीप्लांट (Money Plant) ही नहीं बल्कि इन पौधों को लगाने से भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति (Lucky Plants For Money) में सुधार होता है. तो चलिए आर्थिक लाभ के लिए लगाने वाले इन पौधों (Lucky Plants For Money) के बारे में बताते हैं.

मनी प्लांट

सुख-समृद्धि के लिए मनी प्लांट को सबसे अधिक प्रभावशाली पौधा माना जाता है. इस पौधे के बढ़ने से घर में धन में भी तेजी से बरकत होती है. घर में दक्षिण-पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभकारी होता है.

बेल का पौधा

बेल के पौधे में भगवान शिव का वास होता है. घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा लगाने से आर्थिक तंगी दूर होती है. जिस घर में मुख्य द्वार पर ही भगवान शिव मौजूद हो वहां से आर्थिक तंगी और कंगाली दूर रहती है. यह घर के खर्च को कम करता है.

अनार का पौधा

अनार का फल सेहत की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी होता है. यह वास्तु की दृष्टि से भी सुख-समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है. घर के सामने अनार का पौधा लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है वहीं घर के अंदर इसे दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए.

बांस का पौधा

बांस का पौधा घर के सामने हो तो बहुत ही शुभ होता है. जबकि घर के अंदर इसके लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व व उत्तर दिशा को शुभ माना जाता है. बांस का पौधा लगाने से कभी भी कंगाल नहीं होते हैं.

दूब का पौधा

घर में या गार्डन में दूब का पौधा होने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है. संतान प्राप्ति के लिए भी यह पौधा शुभ माना जाता है. इसके लिए इस पौधे को घर के सामने लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में हमेशा सुख-शांति बनी रहती है.

