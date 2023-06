Lucky Number: आप खुद पता लगा सकते हैं अपना लकी नंबर, जान लें ये आसान सी ट्रिक

Know Lucky Number Trick

डीएनए हिंदी: (Know How To Calculate Lucky Number) ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्र भी आपके जीवन की कुंडली को खोलकर रख देता है, जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र की मदद से नक्षत्रों से आपके भूतकाल से लेकर भविष्य काल का पता लगाया जा सकता है. ठीक उसी तरह अंक शास्त्री से भी विशेषज्ञ मूलांक के आधार पर व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी खोलकर रख देते हैं. उनकी जन्म से लेकर भविष्य की कुंडली का आभास हो जाता है. इसकी वजह इन अंकों का संबंध 9 ग्रहों से होता है, जो हमारे जीवनचक्र बेहद अहम भूमिका निभाते हैं.

खुद निकाल सकते हैं अपनी लकी नंबर

आज हम मूलांकी की नहीं भाग्यांक की बात कर रहे हैं. भाग्यांक ही आपका लकी नंबर होता है. इसे आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सी तारीख, नंबर और दिन बेहतर रहेगा. अंक शास्त्र की मानें तो आप अपने लकी नंबर की मदद से भाग्य में सफलताएं हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं किस तरह निकाला जाता है भाग्यांक यानी लंकी नंबर...

ऐसे निकालने आपना लकी नंबर

मूलांक की तरही भाग्यांक यानी लंकी नंबर निकालना आसान है. इसके लि सबसे पहले अपनी बर्थ डेट यानी जन्म की तारीख, महीना और साल को लिखें. इसके बाद इसको टोटल कर लें. जैसे अगर आपकी जन्म तिथि 04.05.1996 है तो भाग्यांक निकालने के लिए 4+5+1+9+9+6=34 करें. अब 3+4=7 होगा. यानी उस व्यक्ति के लिए लकी नंबर 7 ​होगा.

किस भाग्यांक के लिए कौन सी तारीखें होती है शुभ

1-अंक ज्योतिष के अनुसार, भागयांक 1 वालों के लिए रविवार औ गुरुवार का दिन शुभ होता है. इसके साथ ही 1, 10, 19, 28 तारीखें शुभ मानी जाती है.

2-अंक ज्योतिष के अनुसार, भाग्यांक 2 वालों के लिए सोमवार और बुधवार का दिन शुभ है. साथ ही शुभ अंक 2, 4, 8, 11, 16, 20, 26, 29 और 31 हैं.

3-भाग्यांक 3 वालों के लिए मंगलवार और शुकवार अच्छे होते हैं. वहीं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27, 30 तारीखें शुभ होती हैं.

4-भाग्यांक 4 वालों के लिए बुधवार और सोमवार शुभ होता है. इसके साथ ही शुभ अंक 2, 4, 8, 13, 16, 20, 22, 26 और 31 तारीखें होगी

5-भाग्यांक 5 वालों के ​लिए बुधवार और गुरुवार का दिन अच्छा होता है. शुभ अंक 5, 10, 14, 19, 23, 25 और 28 होती हैं

6-भाग्यांक 6 वालों के लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन लकी होता है. शुभ अंक 6, 9, 15, 18 और 24 होता है.

7-भाग्यांक 7 वाले लोगों के लिए शुभ दिन गुरुवार और शनिवार होता है. साथ ही शुभ अंक 7, 14, 16, 25 और 26 शुभ हैं.

8-भाग्यांक 8 के लिए शुभ दिन शनिवार और बुधवार हैं. वहीं शुभ तारीखें 4, 8, 16, 17 और 26 हैं.

9-भाग्यांक 9 वालों के लिए शुभ दिन मंगलवार और शुक्रवार है. इनके लिए 9, 15, 18 और 27 तारीखें शुभ हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

