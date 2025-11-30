Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

लोग मार्गदर्शन और सहायता के लिए पारंपरिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधनाओं का सहारा लेते हैं. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शुभ दिनों में किए गए कुछ उपाय बाधाओं को दूर करने में कारगर है.

प्रेम विवाह में सफलता पाना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण लगता है, खासकर जब उसमें कई सारी बाधाएं बार-बार आती रहती हैं. ऐसी परिस्थितियों में, कई लोग मार्गदर्शन और सहायता के लिए पारंपरिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधनाओं का सहारा लेते हैं. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शुभ दिनों में किए गए कुछ उपाय बाधाओं को दूर करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं.

यह है शक्तिशाली अनुष्ठान

ऐसा ही एक शक्तिशाली और सरल अनुष्ठान है लक्ष्मी और विष्णु को समर्पित गुरुवार का उपाय, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए सद्भाव और सफलता लाता है. जीवन में बाधाओं को दूर कर दंपत्ति के जीवन में सुगम बनाता है. आइए जानते हैं वो उपाय और नियम

ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और मंत्र जप

गुरुवार को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें. माता रानी को स्फटिक की माला से ॐ लक्ष्मी नारायणाय नमः का 3 माला जप करें. इस अनुष्ठान को शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं. वहीं अनुष्ठान करते समय ही भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखें. इससे जल्द ही आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है.

तीन महीने तक करें पालन

इस अनुष्ठान का लगातार तीन महीने तक पालन करना चाहिए. हर गुरुवार को किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और अपने विवाह की सफलता के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें. ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान विवाह चाहने वालों, खासकर प्रेम विवाह चाहने वालों, की मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करता है.

