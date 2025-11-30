FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

भारतीय संस्कृति में शांति, करुणा का भाव-PM | मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे PM | थोड़ी देर में PM मोदी 'मन की बात' करेंगे

रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट

हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत

सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

Homeधर्म

धर्म

Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

लोग मार्गदर्शन और सहायता के लिए पारंपरिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधनाओं का सहारा लेते हैं. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शुभ दिनों में किए गए कुछ उपाय बाधाओं को दूर करने में कारगर है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 30, 2025, 09:34 AM IST

Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
प्रेम विवाह में सफलता पाना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण लगता है, खासकर जब उसमें कई सारी बाधाएं बार-बार आती रहती हैं. ऐसी परिस्थितियों में, कई लोग मार्गदर्शन और सहायता के लिए पारंपरिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधनाओं का सहारा लेते हैं. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शुभ दिनों में किए गए कुछ उपाय बाधाओं को दूर करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं.

यह है शक्तिशाली अनुष्ठान

ऐसा ही एक शक्तिशाली और सरल अनुष्ठान है लक्ष्मी और विष्णु को समर्पित गुरुवार का उपाय, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए सद्भाव और सफलता लाता है. जीवन में बाधाओं को दूर कर दंपत्ति के जीवन में सुगम बनाता है. आइए जानते हैं वो उपाय और नियम

ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और मंत्र जप

गुरुवार को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें. माता रानी को स्फटिक की माला से ॐ लक्ष्मी नारायणाय नमः का 3 माला जप करें. इस अनुष्ठान को शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं. वहीं अनुष्ठान करते समय ही भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखें. इससे जल्द ही आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है. 

तीन महीने तक करें पालन

इस अनुष्ठान का लगातार तीन महीने तक पालन करना चाहिए. हर गुरुवार को किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और अपने विवाह की सफलता के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें. ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान विवाह चाहने वालों, खासकर प्रेम विवाह चाहने वालों, की मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत
सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम
धर्म
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
